Vuit intents d'homicidi en només sis mesos a les comarques de Lleida, la majoria amb navalles

Les comarques lleidatanes han registrat vuit delictes per homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa en els primers sis mesos de l’any. Una xifra que representa un augment del 60% respecte al mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver 5, i que coincideix amb un període en què s’han disparat els aldarulls amb armes blanques. Segons les dades publicades en el balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior, a la capital de Segrià s’han registrat la meitat dels intents d’homicidi o assassinat coneguts en el primer semestre del 2024, quan en el mateix període de l’any passat no n’hi va haver cap.

També han pujat els delictes per lesions i baralles tumultuàries, amb 132 entre els mesos de gener i juny a la província, un 4,8% més respecte al primer semestre de l’any passat. A Lleida ciutat, s’han comptabilitzat 47 delictes greus i menys greus de lesions i baralla tumultuària, la qual cosa representa un augment del 56,7%. Aquest any s’han registrat dos crims a Ponent (els mateixos que en el primer semestre del 2023): un home de 41 anys presumptament asfixiat per la seua parella a la seua casa a Alcarràs i un altre de 84 anys, assassinat amb les seues tisores a la seua finca de Vilanova de la Barca.

Segons les dades del balanç de criminalitat, a la província de Lleida s’han registrat una mitjana de nou robatoris violents a la setmana. Concretament, se’n van denunciar 230, un 23,7% més, dels quals 193 van ser a Lleida ciutat, amb un augment del 39,9%. A la capital és on més pugen els robatoris amb força, amb 262 en el primer semestre, un 21,3%, mentre que en domicilis augmenten un 4,9%, fins a un total de 171. També pugen les denúncies per sostraccions de vehicles, amb 110 a la província, un 34,1% més, mentre que baixen les denúncies per delictes sexuals, amb 117 a la província (-8,6%), de les quals 43 són per violació.

Detingut per apunyalar la seua parella davant de la filla a Andorra

■ La policia andorrana va detenir la matinada de dissabte un valencià de 26 anys per agredir la seua parella amb una arma blanca davant de la seua filla de 4 anys en un hotel d’Andorra la Vella. La dona tenia diversos talls profunds per tot el cos que l’agressor li hauria fet amb una navalla amb una fulla de 9,5 centímetres mentre l’amenaçava de mort. L’home, amb nombrosos antecedents per violència de gènere, va intentar resistir-se a la detenció i va insultar els agents. La dona va ser evacuada d’urgència a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell i, després, a un centre sanitari de València. Així mateix, dissabte al matí va ser detingut un altre turista, de 37 anys, per agredir la seua parella en un aparcament públic al Pas de la Casa. L’avís el va donar el Servei de Circulació.