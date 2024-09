La Paeria de Lleida planteja que la taxa d'escombraries es calculi segons la mida de cada habitatge

La nova taxa d’escombraries posarà fi a l’actual sistema de rebuts amb imports en funció de les categories de carrers (n’hi ha un total de 6) i, en principi, l’alternativa que planteja el govern del PSC és la de vincular-la a la superfície construïda dels habitatges. La tinenta d’alcalde d’Economia, Carme Valls, va indicar que la proposta inicial parteix de tres tarifes base: per a habitatges de fins a 100 metres quadrats, de 100 a 150 i més de 150 metres, així com altres de diferenciades on hi hagi porta a porta –es preveu mantenir-lo a Ciutat Jardí– i per a l’Horta.

Valls va recordar que la llei estatal de residus obliga que el que s’ingressi per la taxa cobreixi el 100% del cost de la recollida de residus, i ara hi ha un dèficit de gairebé tres milions. Va apuntar que també van analitzar vincular el rebut al valor cadastral de les cases, al número d’empadronats en cada una i al volum d’aigua consumida, però totes plantegen més problemes de gestió i no garanteixen una equitat més gran. Això sí, va insistir que la decisió final dependrà de quina proposta estigui més ben considerada pels grups de l’oposició, amb els quals ahir es va reunir.

La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, va recordar que l’obligació legal és vigent des del 2021 i que el 2022, amb ERC al govern i el PSC a l’oposició, els socialistes es van negar a negociar un canvi en la taxa perquè “no van voler assumir cap cost polític”. Va criticar que el govern plantegi tramitar aquesta taxa deslligada de la resta d’ordenances fiscals, i també va subratllar que s’ha de tractar conjuntament amb el futur contracte del servei de neteja. Així mateix, va instar el govern a negociar “aliances reals” per al futur de la ciutat.La portaveu de Junts, Violant Cervera, va afirmar que són partidaris que “qui més embruti, més pagui”. Va indicar que de les alternatives plantejades, inicialment es decanten més per la de la superfície de l’habitatge. Ara bé, va precisar que caldrà esperar a veure la proposta final i va remarcar que cal garantir un servei de qualitat. Cervera va demanar que la nova concessió inclogui un servei per al retorn d’envasos que pugui tenir un benefici econòmic per als qui l’utilitzin, encara que sigui mínim, a fi d’incentivar el reciclatge.Per la seua part, l’edil del Comú, Laura Bergés, va assenyalar que la nova taxa hauria d’anar acompanyada d’un control més gran sobre el servei per evitar que tingui un cost excessiu, i va dir que hi ha d’haver un sistema que permeti que qui recicli més se’n beneficiï. El PP, que també es va reunir amb el govern, va eludir fer valoracions.