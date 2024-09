Un braçalet controla els quilos de fruita que recull al dia cada treballador al camp

L’empresa RawData, del lleidatà Albert Duaigües (de Juncosa), ha dissenyat un sistema innovador que permet comptabilitzar els quilos de fruita que recull cada dia cada treballador a les explotacions agràries i millorar la seua productivitat. Duaigües explica que els operaris porten un braçalet NFT que atansen a un mòbil cada vegada que descarreguen al palet un cub amb la fruita que han recollit i al final de la jornada es pot saber qui ha portat més fruita al palet i l’empresari pot premiar econòmicament els millors. Remarca que amb aquest sistema s’aconsegueix augmentar entre un 20% i un 30% la producció, assenyala que no és necessari una connexió a internet i detalla que ja l’utilitzen una quinzena d’empreses de Lleida, la resta de Catalunya, València i Múrcia. RawData és una de les setanta empreses i emprenedors que participaran en la primera edició d’AgriFood Next el dia 26, en el marc de la Fira de Sant Miquel. La iniciativa, impulsada per Link Up, connecta i eleva, en col·laboració amb Fira de Lleida, consisteix en una trobada de start-ups i empreses que presentaran els seus projectes per al sector agroalimentari, i d’inversors. L’objectiu és “fomentar la connexió per crear un ecosistema sòlid que impulsi la innovació i el desenvolupament al territori”, indica Jordi Bernat, de Link Up. Oriol Oró, director de la Fira de Lleida, assenyala que aquest esdeveniment s’alinea amb l’estratègia de potenciar l’emprenedoria, la innovació i les noves tecnologies. AgriFood Next, que comptarà amb uns 150 assistents, ha programat xarrades, debats i intervencions de start-ups a l’estand de Link Up a Sant Miquel i després una After Party a LoCowork (Miquel de Batllori, 81-83), amb un networking i un sopar.

D’altra banda, ahir va començar al Parc Agrobiotech la segona edició d’Emprèn BIO 4.0, un projecte de preacceleració de start-ups de base tecnològica en l’àmbit de la bioeconomia, liderat per la Paeria, Eurecat, el CEEILleida i la Universitat de Lleida (UdL). El programa preveu un total de 101 hores de formació i mentories individualitzades per acompanyar nous projectes empresarials vinculats a la bioeconomia i la seua cadena de valor.