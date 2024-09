Un detingut per apunyalar un home a Lleida, lliure malgrat que el fiscal va demanar presó

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar aquest dimarts la posada en llibertat amb càrrecs per a l’home de 53 anys que va ser detingut diumenge a la Mariola acusat d’apunyalar-ne un altre durant una baralla. Es dona la circumstància que la Fiscalia va sol·licitar presó provisional comunicada i sense fiança però el jutge va decidir deixar lliure l’investigat amb l’obligació de presentar-se al jutjat quan sigui requerit. La causa se segueix per un delicte de lesions amb ús d’instrument perillós.

Els fets van passar a les 18.30 hores de diumenge al carrer Mariola. Fonts policials van explicar que un home que es trobava en estat d’embriaguesa va ser recriminat per molestar els clients que es trobaven en un bar, a l’altura del número 35 d’aquest carrer. En un moment donat, es va produir una baralla entre dos homes i un d’ells va treure un ganivet de grans dimensions, amb el qual va ferir l’altre.

L’agressor va ser reduït per altres persones que es trobaven al lloc, podent arrabassar el ganivet, fins que van arribar les patrulles dels Mossos d’Esquadra, que van procedir al seu arrest per un delicte de lesions. Els agents van poder recuperar l’arma. La víctima, que presentava una ferida oberta per arma blanca, va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Encara que la ferida era greu, no es temia per la seua vida.