Els ajuntaments podran acusar en causes de lladres reincidents

La majoria de grups parlamentaris, inclosos el PSOE i el PP, van donar suport en el Ple del Congrés a tramitar la reforma del Codi Penal i de la Llei d’Enjudiciament Criminal proposada per Junts per frenar la multireincidència i en la qual planteja, entre altres qüestions, que els ajuntaments tinguin la capacitat de poder actuar penalment contra els delinqüents sense perjudici de l’actuació que correspongui a la Fiscalia o penar amb fins a tres anys de presó el robatori de mòbils. Junts impulsa una reforma legal a petició del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona que té el vistiplau de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació Catalana de Municipis. La diputada de Junts Marta Madrenas va assegurar que el que pretén la seua formació amb aquesta iniciativa és “reduir la multireincidència” i “que tothom sàpiga que delinquir no surt gratis”.

Precisament, per combatre la reincidència, la Guàrdia Urbana de Barcelona tindrà accés a l’historial judicial dels reincidents, en una mesura que permetrà portar a judici els delinqüents de forma més ràpida, segons va informar ahir La Vanguardia. Es tracta del Sistema de Registres Administratius de suport a l’Administració de Justícia (SIRAJ). Aquest diari va consultar la Paeria sobre la possibilitat de també sol·licitar-ho per a la Guàrdia Urbana. Fonts municipals van indicar que s’estudiarà si és viable i efectiu sol·licitar l’accés al SIRAJ i van afegir que la Policia Local “manté contactes periòdics amb els Mossos d’Esquadra per intercanviar informació policial sobre els delinqüents reincidents”.Per la seua part, la consellera d’Interior, Núria Parlon, en la seua compareixença en una comissió al Parlament de Catalunya (més informació a la pàgina 14), va advertir que cal guanyar “eficàcia” en la lluita contra la multireincidència i va anunciar que el Govern crearà un grup per buscar mecanismes que permetin agilitzar els processos judicials.

Arrestat 25 vegades en només tres mesos per robar en vehicles

■ Els Mossos d’Esquadra van arrestar dilluns a la nit un home de 32 anys acusat de robar en un cotxe i que en els últims tres mesos acumula unes altres 24 detencions per fets similars. Els fets van tenir lloc a les 22.00 hores quan els Mossos van ser alertats que un individu estava forçant un vehicle estacionat al carrer Camp de Mart. Immediatament, una patrulla del Grup de Delinqüència es va desplaçar fins al lloc i al carrer Veguer Carcassona va localitzar un home que coincidia amb la descripció del presumpte lladre. El sospitós era conegut pels agents, atès el nombrós historial delictiu que acumulava. L’individu va ser arrestat com a presumpte autor del robatori. Es dona la circumstància que en els últims tres mesos ha estat investigat per uns altres 24 robatoris.