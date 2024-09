Els mòduls de l'hospital Arnau per a consultes, en servei aquest dimecres

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) posarà en funcionament a partir d'aquest divendres el nou equipament de suport on es traslladen les consultes i l'hospital de dia de Neurologia i les consultes de Genètica General i Ferida Crònica. Es tracta d'un edifici modular prefabricat situat al jardí de la porta principal de l'hospital, al costat de l'Espai Hospitalari Polivalent, que té 1.000 metres quadrats i un total de 29 consultes. Aquesta operació servirà per alliberar espai a l'edifici general, necessari per efectuar les obres del bloc quirúrgic.