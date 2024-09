L'Incasòl cedirà sòl públic a privats per construir habitatges

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va anunciar ahir al Parlament que regularan els usos diferents de l’habitatge per prioritzar-hi l’accés “a un preu raonable” i va remarcar que actualment “el preu de viure a Catalunya és excessiu sens dubte”. Va subratllar la voluntat del Govern de “reduir les llistes d’espera” per obtenir un pis social i va reafirmar l’objectiu d’ampliar el parc fins als 50.000 habitatges el 2030 (com ja va anunciar el president Salvador Illa), per a la qual cosa veu imprescindible la col·laboració entre el sector públic i el privat.

Així, aposta d’una banda per la promoció directa per part de l’Institut Català del Sòl (Incasòl) i d’una altra per les promocions delegades mitjançant la cessió de sòl públic a agents socials i promotors privats a través d’un dret de superfície de 75 anys. En tot cas, la consellera va garantir que els habitatges “tindran sempre la qualificació de lloguer social protegit”.

A més, va assegurar que “s’estan estudiant” altres models per a la construcció d’habitatge protegit, a més de la promoció delegada, i va afegir que utilitzaran el mecanisme de tempteig i retracte i l’adquisició forçosa a grans tenidors com la Sareb. A més, va apuntar que tenen com a objectiu agilitzar el plantejament urbanístic i l’obtenció de llicències, i va advocar per guanyar sòl urbanitzable, després d’anys en què “Catalunya ha patit més d’excessos que de falta d’iniciativa”. Va subratllar que “s’actuarà on preval el dret a l’habitatge” i això, va indicar, “estableix una limitació als pisos turístics”.Respecte a Rodalies, la consellera va xifrar en uns dos anys l’horitzó temporal per implementar millores i va reconèixer que el Govern és conscient que el funcionament de la xarxa “distorsiona molts ciutadans”. Va defensar que la gestió de la Generalitat “ha estat bona” i que Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) funciona bé.D’altra banda, va apostar per continuar treballant perquè “Catalunya tingui sobirania d’energies netes” i amb l’horitzó en ment d’aconseguir que el 54% de la demanda elèctrica es cobreixi amb fonts renovables el 2030.