La ciutat de Lleida ja disposa del seu primer cotxe elèctric compartit

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida disposa a partir d'aquest divendres del primer cotxe elèctric compartit, després que la Paeria i la Universitat de Lleida UdL) hagin signat un conveni amb la cooperativa Som Mobilitat perquè el personal d'ambdues institucions puguin utilitzar el vehicle per als desplaçaments laborals de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, prèvia reserva. Fora d'aquest horari, per les tardes i durant els caps de setmana, estarà disponible per als socis d'aquesta cooperativa sense ànim de lucre. Les dos institucions també tindran una bossa d'hores anuals per a reservar-lo fora de l'horari de matins.

L'acord l'han signat el paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa; el rector de la UdL, Jaume Puy, i el president de Som Mobilitat, Víctor Luna. L'objectiu de la iniciativa, emmarcada en el Pla de mobilitat de la UdL, és promoure la mobilitat elèctrica compartida. Som Mobilitat cedeix l'ús d'un Renault ZOE, que estarà ubicat en un pàrquing del carrer la Palma, des d'on els usuaris podran accedir-hi per fer els desplaçaments i retornar-lo al mateix lloc un cop finalitzats.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha posat de relleu que la Paeria no podia "estar al marge d'aquesta iniciativa". "Hem d'avançar cap una mobilitat sostenible i les administracions hem d'assumir aquest repte perquè tenim una gran responsabilitat en aquest àmbit", ha explicat. "Estem immersos en un nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible i en la implantació de la Zona de Baixes Emissions i, alhora, el disseny d'una nova xarxa del transport urbà col·lectiu per ser més eficaços i guanyar en temps i confort per a la ciutadania".

De la seua banda, el rector de la UdL, Jaume Puy, ha subratllat la importància que les institucions "donin exemple" i contribueixin a la reducció d'emissions de diòxid de carboni. "Moltes coses es van fer pensant que el món era il·limitat i ara s'han de revisar. El jovent ha de treballar amb aquestes problemàtiques i la universitat que els forma s'ha de posar davant", ha destacat.

Aquest acord, amb una durada de dos anys, és fruit de l'activitat de la Taula de Mobilitat de la Universitat de Lleida, que té com a objectiu promoure iniciatives conjuntes per potenciar la mobilitat sostenible entre els diferents campus de la UdL, així com millorar la seguretat de les persones i promoure la salut. En aquesta Taula, a banda de diferents unitats i càrrecs de la UdL, hi són presents l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'Àrea de Lleida (ATM-Lleida); el Departament de Salut - Regió Sanitària Lleida, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica; l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida.