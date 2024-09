Els veïns de Lleida volen més freqüències de bus, zones de vianants i pàrquings

Més aparcaments dissuasius, reduir la freqüència de pas dels autobusos, redefinir les seues línies i ampliar les zones per als vianants i els carrils bici. Aquestes són les principals propostes dels veïns que la Paeria ha decidit incloure en el nou pla de mobilitat urbana sostenible després que hagi acabat el procés participatiu, les línies generals del qual van ser presentades ahir pel govern municipal en una sessió a la Llotja. Un procés en què han participat 260 persones i entitats de la ciutat i del qual han sortit 30 propostes, la majoria de les quals han estat acceptades.

Per categories, en els desplaçaments a peu els veïns proposen ampliar les vies per a vianants existents, millorar la convivència entre vianants, ciclistes i usuaris de patinet per donar més seguretat als primers, així com preveure mecanismes perquè els carrers siguin entorns protegits de la meteorologia, com per exemple cobrir passarel·les o vies durant les onades de calor de l’estiu. En matèria de bicis i patinets, les demandes veïnals van encarades a habilitar aparcaments públics i gratuïts, millorar les connexions dels carrils bici i informar de la xarxa, així com estudiar la viabilitat d’implementar un sistema de lloguer de bicicletes, que el govern municipal ja està analitzant.

En l’àmbit del transport públic, les propostes se centren a reduir les freqüències dels busos, expandir i modificar-ne la xarxa perquè arribin a tots els barris de la ciutat, ampliar el servei als festius i incorporar tecnologia per facilitar el seu ús. Aquest àmbit és el que més propostes ciutadanes ha rebut. Finalment, els veïns també reclamen més aparcaments dissuasius, habilitar places al costat dels edificis i equipaments públics així com fer una reordenació dels estacionaments de la ciutat “per veure on valen i on sobren”.

La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, i el director adjunt de l’àrea d’Agenda Urbana, Carlos Pérez, van detallar que preveuen aprovar inicialment el document a l’octubre i que una vegada passi el procés d’exposició pública de quaranta-cinc dies s’aprovarà de forma definitiva entre el desembre i el gener de l’any 2025. Al seu torn, Morón va dir que pròximament habilitaran un autobús llançadora des del centre fins a Ciutat Jardí.

La tinenta d’alcalde també va dir que estan estudiant la conversió en zona de vianants de tot el Barri Antic. En un altre ordre, una de les propostes descartades dels veïns era posar un tramvia al carrer Cavallers.

Prova pilot per desplaçar-se per la ciutat un mes sense cotxe privat

La Paeria va presentar ahir la prova pilot Un mes sense el teu cotxe, en la qual 10 voluntaris hauran d’utilitzar mitjans de transport alternatius al vehicle privat per desplaçar-se, com anar a peu, en bici o transport públic. Per a això, el consistori els donarà un kit de mobilitat amb un abonament per als busos interurbans, una bici elèctrica amb casc i cadena, una motxilla, una ampolla reutilzable, un rellotge comptapasses i un plànol de la ciutat i del Metrominut, el mapa que marca el temps que es tarda a anar a peu d’un punt a altre de Lleida. Els interessats tenen fins al dia 20 d’octubre per apuntar-s’hi i omplir un formulari disponible al web de l’ajuntament i de l’àrea de mobilitat. Cal ser major d’edat, viure a Lleida, tenir carnet de conduir i justificar que es fa servir el vehicle privat com a transport habitual.