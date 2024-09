Entra a la presó el detingut per assaltar a punta de ganivet àvies de més de 89 anys a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han aconseguit detenir a un home de 52 anys acusat de perpetrar tres violents robatoris a punta de ganivet contra dones d'avançada edat a Lleida. Les víctimes, de 89, 93 i 95 anys, van ser assaltades quan accedien als portals dels seus domicilis, situats en zones pròximes entre si als carrers Segrià, Bisbe Messeguer i passeig de Ronda.

La investigació policial es va iniciar després de tenir coneixement que en només tres dies, entre el 9 i el 12 de setembre, s'havien produït aquests atacs amb un modus operandi similar. L'assaltant esperava que les ancianes entressin a l'edifici, es trobessin al replà o a l'ascensor, per abalançar-se sobre elles, amenaçar-les amb un ganivet i robar-los de forma violenta les joies que duien, com collars, arracades i anells. La brutalitat dels assalts va provocar que en dos dels casos, les dones patissin contusions en caure a terra.

Gràcies a les càmeres de seguretat d'un dels immobles, que van gravar un dels robatoris, i a les indagacions de la Unitat d'Investigació dels Mossos, es va poder identificar i localitzar al presumpte lladre. Finalment, dilluns al matí va ser detingut al carrer Pius XII de la capital del Segrià.

Presó provisional sense fiança

El jutjat de guàrdia va decretar dimecres presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut, acusat de tres delictes de robatori en casa habitada amb les circumstàncies agreujants de superioritat i ús d'instrument perillós. L'home compta amb antecedents, si bé en fets on no hi va haver violència.

La investigació continua oberta i no es descarta que l'empresonat pugui estar implicat en altres fets delictius similars. Els agents treballen per esclarir si hi podria haver més víctimes d'edat avançada que hagin patit robatoris amb força per part del mateix individu.

Altres detencions a Lleida

D'altra banda, els Mossos també van arrestar dimecres a Lleida un jove de 19 anys com a presumpte autor d'un robatori amb força en una perruqueria de la plaça del Treball. Els fets van tenir lloc dimarts a la nit, quan el sospitós va forçar el pany d'accés al local i va sostreure els diners de la caixa enregistradora, a més d'eines de treball com màquines de tallar cabells. El jove, amb antecedents, va ser localitzat i detingut al carrer Pi i Margall.

Robatoris a gent gran

Els robatoris amb violència o intimidació contra persones d'edat avançada són un problema creixent a moltes ciutats. Segons dades del Ministeri de l'Interior, a Espanya es produeixen de mitjana uns 40.000 robatoris a persones majors de 65 anys cada any, el que suposa gairebé un 20% del total de robatoris registrats.

Els experts alerten que els lladres solen veure a la gent gran com a víctimes més vulnerables i fàcils d'atacar. A més, moltes vegades les conseqüències físiques i psicològiques en les persones d'edat avançada són més greus, ja que tenen més dificultats per recuperar-se de les lesions o superar el trauma.

Per prevenir aquests delictes, les autoritats i associacions de gent gran recomanen mesures com evitar portar joies ostentoses pel carrer, anar acompanyat sempre que sigui possible, desconfiar de desconeguts que s'apropin o intentin accedir a edificis darrere d'un, i avisar ràpidament a la policia en cas de ser víctima o testimoni d'un robatori o agressió.