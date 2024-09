'Gossos', talent local i la seguretat, protagonistes de les Festes de la Tardor de Lleida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Festes de la Tardor de Lleida 2024 ja escalfen motors. Del 27 al 30 de setembre, més de 100 activitats ompliran la ciutat amb propostes per a tothom, espectacles familiars, concerts i cultura popular. Aquest dijous l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa i el regidor de Festes, Xavi Blanco, han presentat la programació.

A més de les activitats tradicionals, com el Seguici de Sant Miquel, les ballades de sardanes i la Nit de Foc, també hi haurà una àmplia oferta d’actuacions musicals, a diferents places del Centre Històric, on la Paeria i els Mossos d'Esquadra desplegaran un ampli dispositiu de seguretat amb controls d'armes blanques i metalls durant la festa. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat un dispositiu de seguretat que contempla la “canalització” de les persones cap a “espais segurs”, “sensors” i, fins i tot, la capacitat de “tancar” aquest barri de la ciutat.

Pel que fa a les actuacions musicals, destaca la del grup manresà Gossos, que repassarà la discografia dels seus 30 anys el divendres 27 de setembre a l'Auditori Enric Granados. No obstant, les d’aquest any busquen ser les festes “del talent local” per forjar-lo com una “prioritat” de govern. Segons el regidor de Festes, Xavi Blanco, l’objectiu és “empoderar” el talent local i “transformar” el centre històric amb grups com Neptú & Zephyr, Tàrraco Surfers, Pardaos, (banda tribut i d’homenatge als gallecs Los Suaves), La Tremenda, El Penúltimo (tribut acústic a El Último de la Fila), Els Quatre Vents, Sexenni, DeNoche, etc. (descarrega el programa en pdf)

El pregó (divendres, 27 de setembre, a les 19 hores) anirà a càrrec de Gonzalo Ferreruela Sanfeliu, propietari i cap de cuina del restaurant Ferreruela.

El cartell d’enguany ha estat creat per Albert Garrigó Garcia, un dissenyador gràfic i director creatiu de Lleida. La sèrie busca donar protagonisme als símbols de la ciutat amb un llenguatge modern, utilitzant colors no tradicionals per mantenir vius els símbols locals.