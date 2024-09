Les Firetes de Lleida obren amb més de cinquanta atraccions i la novetat d'un passadís del terror

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de mig centenar d’atraccions, estands d’alimentació i d’entreteniment estaran al recinte de les Firetes des d’aquest dissabte per les Festes de Tardor de la setmana vinent, que tornarà a oferir dia de preus populars i dia sense soroll per a les famílies i els més petits. Segons va explicar el president dels firaires, Hugo García, “tindrem entre 53 i 54 firaires entre els quals hi haurà 13 atraccions infantils i 17 per a adults, quatre llocs de menjar com una braseria, una pizzeria i una hamburgueseria i 12-13 parades d’artesans i samarretes”.

La novetat d’aquest any a nivell d’atraccions és que comptaran amb un passadís del terror. García va detallar que estaran al recinte firal des d’aquest dissabte 21 fins al 6 d’octubre i obriran de 18.00 a 22.00 hores en laborables i de 17.00 a 2.00 els festius i caps de setmana. Paral·lelament, el dijous 26 serà el dia de preus populars, el divendres 27 el dia sense música i soroll i l’últim cap de setmana oferiran entrades a 2x1. El president dels firaires va afegir que els preus de les fires són d’entre 4 i 5 euros.

Paral·lelament, la Fira està preparant el recinte per a Sant Miquel, que arranca el dijous 26, i ahir va començar a muntar les carpes per als expositors.