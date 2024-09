Paradores invertirà 17 milions d'euros per als seus 4 hotels a Lleida

L’empresa pública Paradores de Turismo va anunciar ahir que invertirà 17 milions d’euros per millorar els quatre establiments que té a la província de Lleida, situats a la capital, a Vielha, a la Seu d’Urgell i a Arties. Un anunci que va fer a Lleida la presidenta de Paradores, l’exministra de Transports Raquel Sánchez, que va detallar que la inversió més gran serà al d’Arties, on destinaran 13,3 milions d’euros per fer-hi una reforma integral i millorar-ne les instal·lacions.

Al de Vielha invertiran 3,2 milions per millorar les habitacions, el restaurant, la cuina i impermeabilitzar el pàrquing, així com reformar els espais per al personal i reposar mobiliari. Al Parador de la Seu d’Urgell destinaran 516.216 euros per reformar la terrassa, l’entrada i accions puntuals, mentre que al de Lleida ciutat, a l’antic convent del Roser del carrer Cavallers, invertiran un total de 90.875 euros per reformar els banys i les zones administratives, així com elaborar-ne el pla director.

Sánchez va recordar que el Parador de Lleida va ser inaugurat el 2017 després d’una inversió de 18 milions d’euros i que “és un dels establiments emblema, ja que és un dels més ben valorats de l’Estat”. En aquest sentit, la presidenta de Paradores va dir que entre els mesos de juliol i agost l’ocupació del Roser ha estat del 91%, “unes xifres que estan per sobre de la mitjana de la nostra xarxa i que demostra l’atractiu del turisme d’interior”. Per la seua part, el director del Parador de Lleida, Miquel López, va detallar que “entre juliol i agost hem tingut una mitjana de 1.500 habitacions cada mes, i comptant que la majoria són dobles, parlem que unes 2.600-2.700 persones s’han allotjat cada mes al Roser”, i el 45% d’aquestes persones són d’origen estranger. “Per nacionalitats, la francesa és la més comuna, seguit de l’alemanya i l’anglesa, però també hem notat un gran augment del turisme coreà i japonès, així com del nord-americà”, va detallar López. En el conjunt de Paradors de Lleida, l’ocupació entre el juliol i l’agost va ser del 83%, 15.228 persones al mes, i el 33% eren estrangeres.