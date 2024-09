Albiol diu que Lleida “lidera el rànquing de conflictes” i l'alcalde “s'amaga”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va defensar ahir a Lleida mesures contundents per acabar amb la multireincidència com expulsar al seu país els delinqüents estrangers que acumulen múltiples detencions i empresonar “molts anys” els autòctons. Va afirmar que les “polítiques de seguretat” com aquestes “no són de dretes”, sinó una “prioritat per a la ciutadania”, i va explicar que a Badalona en un any haurà augmentat a seixanta-cinc places del cos de la Guàrdia Urbana i que instal·larà més de 200 càmeres a la via pública. Va subratllar que “Lleida està liderant, amb Barcelona, el rànquing de conflictes” i creu que el govern municipal “s’amaga” davant d’aquesta situació.

Albiol va acompanyar el cap de l’oposició a la Paeria, Xavi Palau (PP), en la seua presentació de mesures per millorar la seguretat a Lleida, com coordinació entre els cossos policials i negar ajuts municipals a incívics i delinqüents reincidents. En aquest sentit, es va oferir a firmar una carta amb l’alcalde, Fèlix Larrosa, per reclamar al Govern central que canviï la llei per evitar la multireincidència. Així mateix, Palau va indicar que en uns tres mesos ja porten 2.550 firmes recollides contra la “degradació” dels barris, iniciativa que Albiol va elogiar.