La Diputació reprèn la restauració de Torre Vicens després de 17 anys aturada

La Diputació reprèn la rehabilitació de l’històric edifici modernista de l’avinguda Llibertat del Secà de Sant Pere conegut com Torre Vicens, després de 17 anys sense efectuar obres. Les últimes, a través d’una escola taller, van acabar el 2007 i des d’aleshores l’immoble s’ha anat degradant. Ara, la corporació provincial en licitarà la consolidació i restauració per un import de 371.798,20 euros, per garantir-ne la seguretat estructural i millorar l’exterior.

La diputada de serveis tècnics, Cristina Morón, i el director de l’àrea, Ivan Sabaté, van visitar ahir l’edifici i aquest últim va afirmar que l’objectiu és “consolidar i rehabilitar alguns elements, malgrat que està previst que posteriorment es facin obres d’adequació per fer-lo utilitzable, segons les necessitats de l’equipament i dels futurs usuaris”. Morón va detallar que “el gruix de la intervenció es farà a la planta semisoterrani, el sostre, el porxo de la planta baixa i l’escala exterior”. De fet, va apuntar que “el semisoterrani i el porxo requereixen mesures urgents al trobar-se en un estat de conservació molt deficient”. Va assenyalar que està qualificat com a “equipament comunitari, que permet l’ús administratiu i per a altres equipaments públics”. “Després de l’obra, s’haurà de decidir quin ús se li vol donar i redactar el projecte de distribució interior i urbanització exterior”, va remarcar.

Torre Vicens, antigament denominat Llar del Carmen, va ser donat per Rosa Vicens Roca el 1937 per a finalitats benèfiques. Una vegada reinstaurada la diputació de Lleida, el 1939 es va escripturar l’entrega del llegat. Durant anys, va ser utilitzat com a casa de colònies per a nens de la Maternitat, però el mal estat de les instal·lacions va provocar que la Diputació hagués d’efectuar projectes d’adequació. A partir del 2000 es van portar a terme treballs en l’estructura, la façana i la coberta.