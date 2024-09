Graduació per a 66 nous policies de les comarques de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 66 lleidatans es van graduar ahir com a policies en la 37 promoció del curs de formació bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), a Mollet del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va presidir l’entrega de diplomes. Pel que fa a la residència dels alumnes, trenta-cinc són del Segrià seguits per sis de les Garrigues i el Pla d’Urgell; Alt Urgell, Noguera i Urgell (4); Pallars Jussà i Val d’Aran (2), mentre que Solsonès, Segarra i Pallars Sobirà en tenen un. Respecte a ajuntaments amb aspirants a agents de la Policia Local hi havia set alumnes, de Cervera (1), les Borges Blanques (1), Lleida (1), Solsona (1), Tàrrega (2) i Tremp (1).

El president Illa va manifestar que un dels tres reptes que assumeix respecte a la seguretat pública passa per allunyar-la del debat polític. “La seguretat pública mai no ha de ser objecte de debat polític ni de demagògies partidistes. Els i les policies heu de poder fer la vostra fina allunyats de la confrontació política”, va assegurar. També va precisar que entre els seus objectius hi ha situar les policies locals i els Mossos d’Esquadra entre les prioritats de Catalunya. Per una altra banda, en l’acte va participar la consellera d’Interior, Núria Parlon, que va assenyalar que “ens trobem en un moment complex des del punt de vista de la seguretat ciutadana”.El curs va començar al gener i l’han acabat un total de 1.325 alumnes, dels quals 1.281 han resultat aptes. Han acabat el curs 878 aspirants a Mossos i 447 aspirants a agents de les policies locals. El 37,81 per cent de la promoció són dones, 501 alumnes: 395 del cos de Mossos d’Esquadra (44,99%) i 106 dels cossos de policies locals (23,71%).