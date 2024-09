Un intoxicat per inhalació de fum en un incendi en un pis de la Rambla Ferran de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Una persona ha resultat intoxicada per inhalació de fum aquest dissabte en un incendi en un pis de la Rambla Ferran de Lleida. El foc ha començat quan faltaven uns deu minuts per les quatre de la tarda en un habitatge del número 45 i ha afectat a la cuina. Al lloc hi han treballat quatre dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos i la Guàrdia Urbana i ambulàncies del SEM. La calçada de la Rambla Ferran en sentit Pont Vell ha estat tallada per facilitar la feina dels serveis d'emergències.