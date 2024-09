La Guàrdia Urbana de Lleida deté tres lladres en menys de quinze hores

Publicat per María Cabello Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va arrestar aquest diumenge tres persones per sengles robatoris a Lleida ciutat. La primera actuació es va produir cap a les 01.55 hores, quan van sorprendre un home de 38 anys que estava robant en una bugaderia del carrer Pallars. L’individu va accedir per la força a l’establiment i va fer saltar les alarmes. Al lloc van acudir ràpidament efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local, que van caçar l’home in fraganti i van procedir a detenir-lo com a autor d’un delicte de robatori amb força.

A les dotze del migdia també van arrestar un jove de 26 anys que hores abans havia comès un robatori amb força a l’interior d’un domicili del carrer Alcalde Costa. Al presumpte lladre, que va ser localitzat gràcies a les imatges d’una càmera de seguretat, li van trobar alguns dels objectes sostrets. Així mateix, sobre dos quarts de cinc de la tarda, la Urbana va arrestar un home de 42 anys per un presumpte robatori amb violència i intimidació al carrer Palauet, a la Bordeta.