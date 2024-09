L'Obert del Centre Històric acaba en gran

La quinzena edició de l’Obert del Centre Històric de Lleida va abaixar ahir el teló després de tres dies frenètics d’activitats i esdeveniments i amb un bon nivell de públic, malgrat que la jornada de dissabte va estar marcada per la pluja. El dia d’ahir va arrancar amb la segona edició del Mercat de la Resurrecció al Mercat del Pla, un esdeveniment en el qual qualsevol ciutadà podia posar a la venda aquells productes que té a casa i que no utilitza. Hi va haver una trentena de paradistes i molt públic durant tot el matí. També van destacar les visites guiades per la Catedral, la Seu Vella i el Centre d’Art La Panera i portes obertes al Museu de Lleida i el Dipòsit del Pla de l’Aigua, a més d’una desfilada de vehicles històrics pels carrers del Barri Antic. Paral·lelament, la companyia La Baldufa va presentar Embolic a la granja, teatre familiar, a la plaça l’Ereta, i a la del Dipòsit es va poder visitar la instal·lació artística interactiva Streetlab violeta del col·lectiu Instantropia.

A la Seu Vella es van recrear els casaments reials entre Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó a càrrec de l’Associació de Moros i Cristians. - AMADO FORROLLA

A la tarda, el gruix de les activitats es va traslladar a la plaça Cervantes, que va acollir un espectacle de danses del món a càrrec de diferents associacions i col·lectius de la capital, que també van oferir una mostra gastronòmica intercultural, a més d’un mercat solidari a càrrec de Mans Unides i l’actuació teatral Els músics de Bremen de la companyia Xip Xap. La cirereta final de l’Obert la va posar l’actuació de música i dansa africana del grup Djilandiang, i a la Seu Vella es van recrear els casaments reials de Ramon Berenguer IV amb Peronella d’Aragó, enllaç que va suposar la creació de la Corona d’Aragó.