L'oposició veu falta de voluntat de Fèlix Larrosa en el pla de l'estació de Lleida

L’afirmació per part de l’alcalde, Fèlix Larrosa, que l’actual pla de l’estació, que preveu el cobriment de les vies i un centre comercial, no pot aprovar-se perquè Adif ho veu inviable econòmicament ha causat un terratrèmol entre els grups de l’oposició, que li exigeixen que doni explicacions a la ciutadania. A més, l’acusen de prioritzar altres iniciatives com el parc comercial de Torre Salses en detriment del de l’estació. Unes reaccions que arriben després de l’entrevista a Larrosa publicada aquest diumenge per SEGRE, en la qual l’alcalde assegurava que la negativa d’Adif, organisme estatal titular dels terrenys, impedeix procedir a l’aprovació provisional del pla perquè seria il·legal.

El cap de l’oposició a la Paeria i líder del PP, Xavi Palau, va qualificar l’anunci de Larrosa de “decebedor” i va afegir “que haurà de donar moltes explicacions als comerciants i al conjunt del teixit associatiu de la ciutat”. Palau també va criticar que “l’alcalde, en la seua declaració a l’entrevista, manifesta el contrari del que anava dient els últims mesos, que faria el possible per desenvolupar el pla. Massa anys de governs socialistes dient el mateix per acabar a última hora frustrant un projecte de ciutat”, va concloure Palau.

La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, “va felicitar” Larrosa perquè “ja té el titular que volia i pel qual ha estat treballant tot aquest temps”. Va assegurar que aquesta nova trava es deu a “una voluntat política d’impulsar un projecte [Torre Salses] i parar-ne un altre” i que Larrosa “serà l’únic responsable de la mort del comerç de la ciutat i de la seua degradació”.La seua homòloga de Junts, Violant Cervera, va asseverar que “mai no renunciarem al pla de l’estació” i que Adif diu que hi pot haver alternatives, per la qual cosa “continuarem reclamant-ne el desenvolupament amb les modificacions que consideri”.

D’altra banda, va criticar el canvi de criteri d’Adif i els va instar “que diguin d’una vegada què volen fer d’aquest espai”, l’estat del qual va qualificar de “lamentable”, alhora que va reclamar al PSC buscar una solució, perquè “no tenen excuses, governen en totes les administracions”. La portaveu de Vox, Gloria Rico, va advocar per buscar “una solució beneficiosa per a comerciants i ciutadans”, i la del Comú, Laura Bergés, va criticar que “el govern municipal ha fet totes les accions per fer viable Torre Salses i s’ha abstingut de fer viable el pla de l’estació”.