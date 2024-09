Larrosa diu que Adif veu inviable el pla del centre comercial a l’estació

Inicia un nou curs polític després de més d’un any governant en minoria. Es planteja la necessitat d’una aliança estable amb un altre partit o no ho veu necessari?

Estem en una situació inèdita, d’un govern en minoria que pot sumar majoria amb qualsevol dels tres partits que van quedar segons. Això obre un espai de diàleg permanent amb els grups de l’oposició. Ens sentim molt còmodes. Em preocupa portar endavant la ciutat, i en els grans temes hem arribat a acords: el pacte de l’aigua amb ERC, ordenances fiscals i pressupost amb Junts, i amb el PP hem coincidit en altres qüestions.

Així, no creu que li faci falta.

No ho veig necessari, però sí el diàleg permanent. Si fos oposició, veuria una oportunitat per decidir en l’acció de govern.

Estan negociant la taxa de les escombraries. Tenint en compte que els ingressos han de cobrir el cost del servei, que ara hi ha un dèficit de 3 milions i que la nova concessió augmentarà la despesa, veu algun grup disposat a pactar?

Hi ha quatre alternatives, i escollirem la que sigui menys costosa i que permeti complir les directives europees per finançar la recollida dels residus. Cal escollir un model, no només econòmic, sinó de com fem una millor gestió dels residus i de la neteja, i la proposta de la tinenta d’alcalde d’Agenda Urbana és molt ambiciosa. És una reflexió que també han de fer els partits de l’oposició, perquè si pacten amb nosaltres un model de gestió de residus, això té una implicació econòmica.

A l’agost van anunciar que presentarien el projecte de les platges a la canalització i ho van ajornar. Hi ha algun problema?

És un tema d’agenda. Calia presentar el procés de participació i es va ajornar fins que acabin la fira i les festes. És Imaginem Lleida, que es farà per a les platges de Lleida, l’estació de busos de Saracíbar i altres espais com la zona comunitària de Llívia.

Van anunciar un model inclusiu que incloïa actuacions a l’antiga escola de Balàfia i el vell convent de les Josefines. En quin punt estan aquests projectes?

L’avantprojecte de Balàfia està a punt de presentar-se i sortirà a concurs la redacció del projecte i execució de l’obra. Aquesta és una de les primeres qüestions que plantejaré al president de la Generalitat per recuperar el concert d’aquest model d’inclusió. Sobre les Josefines, estem ultimant el pla d’usos. Per gestionar tot això, segurament recuperarem el consorci per a les persones sense llar de la mà de les entitats del tercer sector.

Mantindrà l’alberg d’estiu en un pavelló de la Fira?

Hi haurà aquest dispositiu, però no a la Fira. L’estiu que ve ja no serà allà.

Hi ha calendari per al pla del gran polígon de Torreblanca?

L’última informació és que està pendent un informe del ministeri sobre carreteres. En la reunió amb el president de la Generalitat demanaré avançar en les línies de gestió: quin paper tindrà l’Incasòl i quin paper vol de l’ajuntament. I m’agradaria que els agents econòmics hi participessin. També plantejaré la qüestió de l’aeroport d’Alguaire. Vull recuperar la idea del ferrocarril de Lleida a Alguaire passant per la Saira. Cal planificar-ho. Alguaire s’ha de retroalimentar també del sector industrial, i el més important serà a Torreblanca. I plantejaré de quina manera podem participar en la gestió d’Aeroports de Catalunya.

En quina situació es troba el pla de l’estació?

Tenim l’informe d’Adif que diu que el projecte que va aprovar l’anterior govern és inviable econòmicament. Ja vam avisar que no ho vèiem clar perquè quan has de construir un terra que no existeix per edificar-hi després a sobre, la repercussió del cost és alta. I en els casos que hi ha hagut a l’Estat de cobriment de vies per construir a sobre els costos s’han disparat. Hi ha una repercussió sobre el sòl comercial que ho fa insostenible. L’anterior govern va optar per un model d’una concentració molt compacta i quan nosaltres vam entrar estàvem esperant que Adif hi digués alguna cosa. Per això el compromís que en el primer trimestre de l’any podríem portar a aprovació la modificació prevista, esperant que després vinguessin possibles inversors. La sorpresa que ens vam endur és que Adif, que és l’amo, diu que això és inviable, vam presentar al·legacions i torna a dir que és inviable, que no s’aguanta econòmicament.

I això fa que el pla aprovat inicialment sigui inviable.

Exacte.

I què faran, tornar a redactar-lo?

Estem mirant com trobem una solució i hi estem treballant. Hem de deixar clar quins són els usos i l’equilibri que volem. Volem que sigui un espai d’atracció? Sí. Un espai de connexió? També. Farem propostes per sortir d’aquest sotrac.

Però en cap cas no veu possible, com demana l’oposició, tramitar-ne l’aprovació provisional ja?

Seria il·legal, no és que no vulgui, és que no puc. El primer que vaig demanar va ser un informe al secretari general preguntant si amb aquest informe ho puc portar a aprovació provisional i la resposta va ser que no.

Un projecte que ja és inviable és el de les Torres del Cel al costat de la Llotja. Acabarà als jutjats?

Hi ha una proposta de declarar extingit el contracte que es presentarà al consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions [ens municipal que va vendre el solar]. No podem quedar-nos aturats, portem aturats massa temps en segons quines decisions. A l’estació nova d’autobusos teníem un embolic i ho vam desbloquejar i a la vella, el mateix. No val la pena recordar, la nostra missió és impulsar un projecte de futur i per a això treballem 12, 13, 14 hores diàries. La ciutadania ho ha de tenir present, estic treballant moltes hores per tirar endavant un projecte de ciutat molt ambiciós.