Més de 1.200 persones a la Pedalada Popular de Lleida

Un total de 1.200 persones van participar ahir en la Pedalada Popular pels carrers de Lleida, que va posar el fermall d’or a les activitats que va organitzar al llarg de la setmana passada la Paeria per celebrar la Setmana de la Mobilitat.

La pedalada va començar a les onze del matí a la plaça Ricard Viñes i va recórrer l’avinguda Rovira Roure, el passeig Onze de Setembre, l’avinguda Alcalde Porqueres, els carrers Jordi Solé Tura, de la Llibertat i Rosa Parks, Corregidor Escofet, Xavier Puig Andreu, les avingudes Pearson i Tortosa, Baró de Maials i Prat de la Riba per acabar al mateix punt d’on havia partit.

Les famílies i els més petits van conformar el gruix dels participants en la Pedalada, en la qual també va destacar el públic jove i diverses entitats socials de la capital també es van sumar a fer el recorregut de nou quilòmetres. La tinenta d’alcalde de Mobilitat, Cristina Morón, va celebrar la gran assistència que hi va haver a la Pedalada i va reafirmar el compromís del govern municipal de continuar desenvolupant el carril bici i d’avançar per tenir una “xarxa més connectada i segura”. Dos dels participants a la Pedalada van ser l’Enric i l’Armenter. Van explicar que “és la segona vegada que hi participem i és una experiència fantàstica i molt recomanable” i van demanar més zones per a bicis. “Hi ha trams deixats o sense carril, però els últims anys s’han fet millores”, van assegurar.