Lleida, la setena capital on es paga més en tributs locals

La ciutat de Lleida és la setena capital de l’Estat on els ciutadans paguen més per tributs locals, amb 862 euros per habitant, segons un estudi elaborat pel Registre d’Economistes Assessors Fiscals sobre el panorama de la fiscalitat local. Del total, 546,6 corresponen a impostos directes; 54,6 a indirectes; i 260,7 a taxes. El rànquing l’encapçala Madrid, amb 1.001 euros per ciutadà, davant de Barcelona, amb 978. Els segueixen les altres dos capitals catalanes, Tarragona i Girona, amb 917 i 901, respectivament. Així mateix, la cinquena posició l’ocupa Toledo, amb 874, i Sòria, amb 864, és la sisena. En canvi, Pamplona és la capital on els ciutadans paguen menys per impostos locals, 435 euros per habitant. Al seu torn, Jaén, amb 492, i Badajoz, amb 508 euros, completen la classificació de les tres ciutats amb menys recaptació per habitant en aquest concepte.

Els ajuntaments obtenen el gruix dels seus ingressos per tributs locals a través de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), el 63,6% en el cas de Lleida, segons aquest estudi, que xifra en 54,69 milions la recaptació el 2023, que suposa 382,3 euros per habitant i és el cinquè import més alt de les capitals. El tipus impositiu de l’IBI urbà és el segon més alt (0,967), només superat per Girona. Respecte a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), la Paeria va ingressar 6,4 milions (el 7,5% del total per impostos), 45,2 euros per habitant de mitjana. La quota per a turismes és la tercera més elevada. En impost de circulació va recaptar 8,8 milions (el 10,2 per cent), 45,2 euros per habitant. En Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres van ser 3,5 milions, 25 euros per habitant. La plusvàlua va suposar un ingrés de 4,1 milions, el 4,8 per cent i 28,8 euros per habitant. Les taxes van assolir 37,2 milions (el 30,2 per cent dels ingressos tributaris).La tinenta d’alcalde de Bon Govern, Carme Valls, va remarcar que aquest estudi ha estat elaborat amb dades del 2023, que “per tant no tenen en compte la rebaixa del 2% de l’IBI que el govern municipal va aprovar aquell any, mentre que altres ciutats el van apujar, com un 7,4% Tarragona o un 12% Reus”.