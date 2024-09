Obren un pas al riu Noguerola a Lleida per reparar el clot a l'avinguda del Segre

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per reparar la fuga de la canalització del Noguerola que va provocar un gran clot a l’avinguda del Segre de Lleida el passat 6 de setembre avancen a bon ritme i els operaris han aconseguit obrir un pas a través del riu subterrani per arribar a la zona danyada. Segons van informar fonts municipals, després d’arribar al lloc de la fuga ara s’està implantant un dispositiu de contenció de les aigües per deixar seca la zona afectada per poder reparar-la posteriorment. A més, des de l’ajuntament van evitar necessitar una data de quan estarà resolta aquesta incidència, ja que “cada vegada que plou els treballs s’han de parar per l’augment del cabal del riu”.

Fa dos setmanes el consistori va començar els treballs per resoldre aquesta incidència i va col·locar una passarel·la a la desembocadura del riu Noguerola per revisar els danys externs. També va utilitzar un robot dron amb càmera per revisar l’interior de la canalització i analitzar el punt exacte en el qual es va produir la fuita d’aigua. Mentrestant, la zona de l’avinguda del Segre on es va produir el clot, a l’altura de la plaça Pare Sanahuja, està tancada per seguretat.