Una fuga a la canalització del Noguerola, causa del gran clot

Tècnics municipals i d’Aqualia van determinar ahir que una fuga a la canalització subterrània del riu Noguerola ha estat la causa del gran clot d’uns cinc metres que es va obrir dimecres després de les fortes pluges en un escocell buit de l’avinguda del Segre, a l’altura de la plaça Pare Sanahuja. Després de portar a terme diverses inspeccions al subsol per determinar l’origen de la fuga que va causar el forat, la Paeria va explicar que la força de l’aigua ha anat erosionant amb el pas del temps la base de la canalització del riu subterrani fins a foradar-la.

L’ajuntament va indicar que ara s’està treballant per poder accedir amb mitjans mecànics a l’interior del riu per poder determinar quin és el procediment més eficaç i segur per poder dur a terme les obres de reparació de la canalització i de la vorera de l’avinguda del Segre. Així, va anunciar que aprovarà per decret la contractació d’obres d’emergència per reparar la zona.Com a mesura de seguretat, s’ha tallat el trànsit en un dels dos carrils de circulació de vehicles de l’avinguda del Segre en direcció a la subdelegació del Govern central. També s’ha tallat el pas de vianants més pròxim al clot i s’ha ampliat la tanca perimetral que deixa inutilitzades les places de pàrquing de zona blava més pròximes. Així mateix, una arquitecta municipal ha verificat que no s’aprecia cap afectació a l’edifici més proper.

La forta tempesta de dimecres va deixar empremta a la ciutat, ja que es van desplomar dos falsos sostres en un bloc del carrer Pi i Margall i a l’antic Mercat de la Mariola. Els dos espais estaven okupats i van ser desallotjats. Així mateix, veïns d’una quinzena d’habitatges de Ciutat Jardí van denunciar haver patit inundacions als baixos de les seues cases i algunes vies, com l’avinguda Rovira Roure, es van inundar i van acumular més d’un pam d’aigua.