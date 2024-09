La renovació del Palau de Vidre de Lleida no estarà llesta fins al març que ve

Les obres per a la rehabilitació del Palau de Vidre s’allargaran fins a mitjans de març de l’any que ve a causa dels retards que hi va haver en l’adjudicació de les obres i els problemes que s’han trobat per assegurar i reforçar-ne l’estructura. La reforma d’aquest pavelló dels anys seixanta va començar el 18 de setembre de l’any passat i la previsió inicial era que estigués acabada el 30 de setembre. Precisament, aquest era el termini d’execució que va fixar el ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, ja que per a la rehabilitació del pavelló l’ajuntament va rebre una ajuda de tres milions d’euros dels fons Next Generation. Tanmateix, segons van informar fonts municipals, el passat 25 de juliol el govern municipal va enviar al ministeri la petició d’ampliar el termini d’execució de les obres de cinc mesos i dos setmanes al·legant “problemes sobrevinguts durant el procés d’execució de la primera fase de l’obra”.

El motiu d’aquestes demores és que, d’una banda, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va suspendre temporalment l’adjudicació del projecte perquè un despatx d’arquitectes va presentar un recurs especial. Finalment el recurs va ser rebutjat, però va comportar una demora de tres setmanes. D’altra banda, a finals del 2023 l’empresa encarregada de reforçar i millorar l’estructura de formigó armat del pavelló va detectar problemes de carbonatació al formigó, així com la presència de ciment aluminós en zones puntuals. Després d’analitzar la situació, es va acordar aplicar un producte per al recobriment que permetia resoldre els problemes de carbonatació al formigó que afectaven l’estructura, així com eliminar el ciment aluminós amb un sol tractament. D’aquesta manera, el procés per obtenir el certificat per validar el producte i la redacció del projecte va provocar una demora de quatre mesos i tres setmanes i un sobrecost de 350.514,49 euros.