ERC denuncia un contracte a dit de 15.000 € a un edil del PSC d'Alcarràs

El regidor d’ERC Xavier Estrada va denunciar ahir en el ple de la Paeria que la regidoria d’Esports ha adjudicat de forma directa un contracte de 15.000 euros a un regidor del PSC a Alcarràs per a la revisió, actualització i redacció final del pla estratègic de l’esport. Es tracta de Josep Enric Barri, que forma part del comitè estratègic de l’esport que ha posat en marxa el govern de la Paeria, del PSC. En la seua intervenció, Estrada, que no ha va citar explícitament ni el nom de l’adjudicatari ni el de l’ajuntament on és regidor, va afirmar que aquest contracte “fa molt mala pinta” i va donar a entendre que ho portaran a l’Oficina Antifrau de Catalunya. “S’ha adjudicat de forma directa sense haver justificat de cap manera les raons tècniques”, va assegurar, i va acusar l’alcalde de “governar per als seus amics”. “Si llegim la part del decret en la qual s’intenta justificar l’adjudicació directa no podem pensar cap altra cosa que en un govern entre amics”, va subratllar.

Per això el va instar a anul·lar el contracte i a convocar un concurs públic. L’alcalde, Fèlix Larrosa, es va limitar a contestar que ell no té la mateixa informació i que preguntarà sobre aquesta qüestió a la regidoria d’Esports. Després del ple, el regidor republicà Juanjo Falcó va assenyalar a la xarxa X que ha sol·licitat l’expedient del contracte per analitzar-lo a fons i va reafirmar que “tot sembla indicar que haurem de portar-ho a Antifrau”.

D’altra banda, el ple va rebutjar una moció de Vox que proposa una campanya de conscienciació sobre la necessitat de protegir els menors a la xarxa. Tant el regidor d’Educació i Joventut, Xavier Blanco, com PP i Junts van replicar que ja existeixen programes en aquest sentit, mentre que ERC i el Comú veuen “cinisme” en Vox. Aquest grup va anunciar que estudiarà accions legals contra ERC, Comú i l’alcalde. Així mateix, va ser aprovat el gruix de la moció d’ERC de suport a treballadores de les escoles bressol, després que algunes hagin estat traslladades “sense justificació” i a final de curs a través d’un correu electrònic, segons els republicans. Blanco va assegurar que es van traslladar vuit persones per qüestions d’“eficiència econòmica i en benefici dels nens”.

Al final del ple, el Comú va demanar a l’alcalde que traslladi al departament de Salut la necessitat de cobrir una jubilació a la unitat de fibromiàlgia, ja que aquesta situació provoca saturació. També va comunicar un prec de veïns de Lluís Millet, a la Mariola, que demanen una intervenció urgent per solucionar problemes de salubritat.ERC, per la seua part, va elogiar l’augment de les places d’Avant i va instar a fer un seguiment per veure si encara queden curtes i treballar perquè els trens Iryo i Oiugo parin a Lleida. Larrosa va assegurar que té “converses permanents” amb Renfe i veu necessari que els altres operadors parin a la ciutat.

Unanimitat per un solar per a una nova comissaria dels Mossos

El ple va aprovar per unanimitat la cessió d’un solar en el número 26 de l’avinguda Fontanet de la Bordeta perquè la Generalitat pugui iniciar els tràmits per a la construcció d’una nova comissaria dels Mossos d’Esquadra. Farà les funcions de seu central de la Regió Policial de Ponent, mentre que l’actual, al carrer Sant Hilari, quedaria com a específica del Segrià.

D’altra banda, també hi va haver unanimitat en l’aprovació del reglament de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics, que passarà a ser de pagament. La tarifa serà de 0,35 euros el quilowatt per utilitzar algun dels cinc punts de càrrega de vehicles elèctrics que són propietat de la Paeria.Així mateix, va prosperar una modificació de crèdit de 3,3 milions del pressupost de l’ajuntament, dels quals 1,5 és per a nòmines de personal municipal o de la concessionària de neteja Ilnet. En aquest cas, l’expedient va tirar endavant amb l’abstenció del PP i el vot contrari de Vox i Comú, que van criticar que part de la modificació vingui motivada per les decisions “populistes” quan era alcalde Àngel Ros, per la sentència que obliga a compensar l’empresa de radars per no utilitzar-ne un de mòbil.