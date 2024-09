Demora d'un any per a visita a l'oftalmòleg a l'Arnau

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una visita preferent per a l’especialitat d’oftalmologia de l’Arnau de Vilanova programada per a l’octubre del 2025! Aquesta va ser la sorpresa amb què es va trobar fa uns dies una persona que havien derivat per a aquesta consulta des de l’Atenció Primària. Va explicar que després de trucar a l’hospital per comprovar que la data no fos un error, la resposta que va rebre va ser que no ho era i que el motiu de la demora és que falten especialistes.

Davant d’aquesta situació, l’Arnau es va limitar a assenyalar sobre aquest tema que “les visites es poden demanar amb prioritat ordinària o preferent”, però que, “prèviament a la programació, el servei de destinació avalua el tipus de visita i la classifica per a la seua programació”. Afegeix que “per aquesta raó tenim visites entrades aquest mes que s’estan programant per al proper any, però també tenim visites preferents que s’estan programant per a octubre i novembre de 2024”.

Metges d’Atenció Primària consultats per aquest diari van coincidir a assenyalar que és habitual que hi pugui haver alguns mesos d’espera en diverses especialitats, però un d’ells va precisar que un any de demora és excepcional, per la qual cosa va apuntar a la possibilitat que s’hagi produït algun error en la gestió d’aquesta visita en concret. Per la seua part, un altre facultatiu va precisar que el temps d’espera no és uniforme, sinó que depèn de cada especialitat. A més, va apuntar que aquesta situació també està afectant ja les consultes de la sanitat privada a Lleida, que registra temps de demora diferents en funció de l’especialista.

Esperar una mitjana de 112 dies

Segons dades del Servei Català de la Salut corresponents al mes de juliol passat, a Lleida hi havia 4.319 pacients en llista d’espera per a una consulta d’oftalmologia i la mitjana d’espera era de 107 dies (gairebé quatre mesos). Del total de pacients, 3.909 estaven estaven en espera per visitar-se a l’Arnau i la mitjana ascendia a 112 dies. Per a l’hospital Santa Maria hi havia 410 pacients en llista i la demora era de 55 dies.