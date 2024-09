Es doblen en un any les causes per maltractament a animals domèstics

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de Lleida va obrir l’any passat 18 causes per maltractament a animals domèstics a les comarques lleidatanes. Es tracta de la xifra més elevada de la sèrie històrica en aquest tipus de delictes i suposa més del doble que les diligències iniciades el 2022, quan van ser 7. Un repunt que coincideix amb el primer aniversari de l’entrada en vigor de la llei de benestar animal mentre que els animalistes veuen poca incidència de la normativa i denuncien l’augment constant dels abandonaments, la qual cosa ha saturat encara més les protectores.

L’advocada Estela Torres, responsable de la comissió de protecció animal del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, assenyala que les dades de Fiscalia no són reals, ja que la majoria dels casos de maltractament o abandó es resol per la via administrativa. “La realitat és brutal i els casos de maltractament són molt elevats. Es necessita un canvi en la societat perquè no es pot normalitzar aquest tipus de conductes”, defensa. En aquest sentit, insisteix que el pes de les denúncies el porten les associacions i protectores i assenyala que hi ha desconeixement de la normativa. “Les associacions estan col·lapsades i intenten una cessió per vetllar sempre pel benestar de l’animal”, afirma. Quant a la llei de benestar animal, considera que de moment ha tingut poc efecte a l’espera que s’aprovi ben aviat el reglament per poder desenvolupar-la. “És una avanç, però falta molt. Les administracions s’han d’implicar i complir les seues obligacions i cal més conscienciació i que s’apliqui la llei en cas de delicte”, afirma.

Encara que la llei compleix avui el seu primer any en vigor, el curs obligatori de tinença de gossos, l’assegurança i altres aspectes segueixen pendents de reglament i seran desenvolupats amb un reial decret que no estarà operatiu fins al 2025. Entre les propostes es planteja que el curs de tinença de gossos no s’exigeixi als amos actuals, sinó als nous propietaris sis mesos després de la publicació al BOE, i que les administracions públiques es facin càrrec provisionalment de qualsevol animal de companyia confinat en un recinte obert o finca en situació de risc. Segons l’últim balanç, a començaments d’aquest any hi havia registrats 102.954 animals de companyia a les comarques lleidatanes.