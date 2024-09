Mor un camioner després d'envestir almenys 7 cotxes i causar nou ferits a Lleida ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un camioner va morir i nou persones van resultar ferides en un terrible accident que hi va haver ahir a la nit al carrer Cos-Gayón de Lleida, a l’entrada a la capital cap al passeig de Ronda. L’accident es va produir, per causes que s’estan investigant, cap a les 21.00 hores quan un tràiler que venia de la carretera Ll-12 –procedent de l’AP-2– va perdre el control, va envestir almenys set cotxes que circulaven per la via pel seu carril i el contrari i va acabar encastant-se contra un bloc de pisos. La víctima seria originària de Romania.

Quant als ferits, n’hi havia un de caràcter greu mentre que la resta van patir lesions de diversa consideració. Al lloc van acudir una desena de patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra, dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies i un vehicle de comandament del SEM.

El camió es va encastar contra les oficines d’una empresa de missatgeria –que estava tancada– que hi ha en un bloc de pisos que fa cantonada amb l’avinguda Joana Raspall. El camioner va quedar atrapat a la cabina i va morir al lloc. Els efectius dels Bombers van haver d’estabilitzar el vehicle abans de poder extreure la víctima. La Guàrdia Urbana s’ha fet càrrec de la investigació del sinistre. Al lloc dels fets va acudir la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, i l’intendent de la Urbana, Josep Ramon Ibarz. Iglesias va explicar que “el tràiler s’ha detectat a l’AP-2 circulant en zig-zag”. Pel que sembla, almenys un conductor va alertar el 112 que el camió circulava de manera erràtica. L’estructura de l’edifici no hauria resultat afectada. No hi va haver desallotjats.