Una fundació ha atès en sis mesos 221 dones en situació de prostitució a Lleida

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Creu Blanca és una entitat privada sense ànim de lucre que treballa per a l’atenció de persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. Entre elles, s’inclou les dones que es troben en una situació de prostitució. Per la seua banda, la coordinadora de l’entitat a Lleida, Gema Ribes, assegura que “hi ha molt volum de noies en situació de prostitució i molts homes que consumeixen prostitució al territori, que reflecteix que les polítiques públiques no funcionen i que hi ha un masclisme de base en la societat, per la qual cosa és necessària una educació afectivosexual basada en el respecte, el coneixement de l’altra persona i l’autoconeixement”.

Entre gener i juny d’aquest any l’entitat ha contactat amb 221 dones en situació de prostitució a les comarques lleidatanes. “Són aquelles que ens han permès accedir fins a elles, per la qual cosa la xifra és molt més alta”, assenyala. El contacte és el primer pas del programa a O’cambalache. “Intentem crear vincle amb aquestes dones i anar resolent el que necessitin com a atenció sanitària, fins arribar a la segona fase que és el servei de mediació, en el qual oferim recursos d’acompanyament laboral, jurídic i psicològic”, afegeix. A més, l’entitat també disposa de recursos d’acollida.Segons Ribes, el 90% d’aquestes dones són migrants. Una explotació que es dona en diversos espais com el carrer, pisos, clubs o cases de cites. “En aquests últims, la persona que exerceix de gerent es queda amb el 50% dels ingressos d’aquestes dones”, explica. Des de l’entitat lamenten que la societat hagi acceptat que “aquesta situació és una alternativa” i recorden l’estigma que han de suportar, a banda de les seqüeles que els causa aquesta violència. Entre les mesures, reclamen una llei abolicionista de la prostitució però que inclogui també recursos perquè les dones tinguin una sortida en condicions dignes i puguin recuperar-se. “Una llei que protegeixi les víctimes i persegueixi el proxeneta i el putero, i alhora eduqui la societat”, reclamen. Una legislació, recorden, que ja hi ha en altres països com Suècia o més recentment França. Així mateix, la formació i la sensibilització és clau per lluitar contra l’explotació sexual i el tràfic d’éssers humans. “Se les considera dones de segona i no ho són, poden sortir si tenen el suport necessari”, defensen.

Formació a partir de l’octubre a professionals, famílies i joves

La Fundació Creu Blanca i la subdelegació del Govern central a Lleida han iniciat un projecte conjunt que s’estendrà per totes les comarques lleidatanes i que s’iniciarà a l’octubre. Es faran dos sessions per comarca. Així, una anirà destinada a tècnics i professionals de serveis socials per detectar i saber com atendre les dones i una segona a famílies per explicar la realitat de les xarxes socials i donar-los eines per supervisar els continguts als quals accedeixen els joves. “Reben tanta violència de la pornografia que tindrà conseqüències en les seues relacions socials i sexuals, ja que voldran replicar aquesta pseudoeducació sexual en la vida real”, alerta Ribes. De fet, l’entitat, que treballa a Lleida des del 2021, ja ha portat a terme formacions en centres educatius com la UdL, l’Institut Ronda i el Col·legi Episcopal per sensibilitzar sobre l’explotació sexual. “Els estudis indiquen que els nens accedeixen a la pornografia als 8 anys, per la qual cosa és necessari explicar com actuen les xarxes socials com a captació per a l’accés en aquest món de violència cap a les dones i que pot acabar en una situació de prostitució i de tràfic d’éssers humans”, explica.

La Paeria prepara una ordenança per lluitar contra aquesta pràctica

La Paeria està treballant en una nova ordenança per lluitar contra la prostitució. Així ho va assegurar dijous passat la regidora de Polítiques Feministes, Carme Valls, en la jornada Prostitució i explotació sexual de dones, nenes i nens, que es va celebrar al Teatre Municipal de l’Escorxador i va reunir unes 150 persones. Valls va assegurar que “és important transmetre el missatge, des d’una perspectiva de la vulneració dels drets humans, que la prostitució és una forma de violència sexual i genera una desigualtat estructural que pateixen les dones i les nenes, especialment les més vulnerables econòmicament, com les dones migrants i en risc d’exclusió social”. La jornada va comptar amb la ponència de Kajsa Ekis Ekman, periodista i escriptora sueca referent de l’activisme contra la prostitució. Ekis va fer un retrat de la situació legal de la prostitució al món i va assegurar que, “amb la il·legalització, l’estigma que sempre ha recaigut en la prostituta canvia de bàndol i passa al proxeneta”. També hi van participar entitats com Apip-Acam i Creu Blanca i es van escoltar testimonis com el de Kamila Ferreira, autora del llibre España, la Tailandia europea.