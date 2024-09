Les Festes de la Tardor acaben avui amb el castell de focs

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida acomiada avui les Festes de la Tardor amb el Castell de Focs, a càrrec de la Pirotècnia Catalana, amb seu a Vimbodí. Començarà a les 22.00 hores per a tots aquells que vulguin veure-ho posicionant-se a la part esquerra del riu per a millor vista. Famílies i amics podran veure com s’il·luminarà el cel de la ciutat l’última nit de les Festes de la Tardor. Una proposta de llums i esclats pirotècnics que com cada any no deixarà a ningú indiferent.