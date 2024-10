Un jutge perdona tres deutes que sumen 740.000 euros a Lleida i Solsona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat del Mercantil número 1 de Lleida ha dictat recentment tres interlocutòries en les quals perdona deutes per valor de més de 740.000 euros. Es tracta de persones que han pogut beneficiar-se de la llei de la Segona Oportunitat.

Un d’aquests deutes, que ascendia a més de 300.000 euros, és el d’un matrimoni lleidatà que la va generar per uns avals d’una empresa de construcció que es va convertir en insolvent. Han estat representat per l’advocada i economista Carla Mas, que explica que “els afectats, per salvar el negoci, van avalar personalment crèdits a què finalment no van poder fer front”.

El segon cas és d’una veïna de Solsona que el jutge cancel·la un deute de 162.955 euros. El seu advocat, Sergi Sala, afirma que “a causa de problemes de liquiditat, la meua clienta va sol·licitar fa més d’una dècada diversos préstecs, microcrèdits, així com una targeta de crèdit, la qual cosa la va provocar una situació d’endeutament amb entitats financeres i, finalment, d’insolvència patrimonial”. A més, va posar en marxa un negoci que va acabar trencant i va contreure un deute amb la Seguretat Social.

Finalment, ha condonat un deute de 279.190 euros a un matrimoni lleidatà la situació d’insolvència del qual es va originar fa uns 20 anys en heretar uns deutes familiars, que es va agreujar encara més fa deu en haver de costejar els audiòfons per a la dona i per a un dels seus fills, ambdós amb una discapacitat auditiva. Més de mig miler de lleidatans s’han beneficiat de la llei de la Segona Oportunidad, creada el 2015.