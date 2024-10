Un membre de la PAH s’enfronta a dos anys de presó per una denúncia que diu que és falsa

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) s’enfronta dimarts vinent a dos anys de presó o a una indemnització de 20.000 euros per la qual cosa assegura que és una "denúncia falsa" que tres veïns d’un bloc del barri de Pardinyes el van posar després d’un enfrontament que va tenir lloc el desembre de 2020.

L’acusat de tres delictes de lesions, Gil Ferré, va explicar ahir que els veïns del bloc van començar a "fer la vida impossible" a una persona "racialitzada" que va okupar un dels pisos del fons voltor Cerberus tres setmanes abans de l’incident, el novembre de 2020. "No va denunciar perquè estava en situació administrativa irregular, però li increpaven per les nits i li van tallar l’aigua i la llum", va assegurar. Davant de tal situació, Ferré i altres membres de la PAH van anar a l’immoble "a mediar perquè volíem una solució pacífica del conflicte, però els veïns em van acabar apallissant", va indicar. "Em van reduir i van tirar a terra per pegar-me puntades de peu i cops de puny", va afegir.

Ferré va explicar que hi havia vuit veïns presents durant la baralla, però només els tres veïns "amb un rol actiu en la pallissa" ho van denunciar, al·legant que un d’ells va estar 90 dies de baixa. "És desproporcionat i mentida, mai no vaig tenir una actitud ofensiva", va assegurar l’acusat. Ferré els va denunciar de tornada, però "la meua es va arxivar i la seua va seguir endavant", va lamentar. Hi va haver un primer intent de judici el març de 2023, però "el jutge va proposar una mediació que nosaltres acceptem i els veïns en un inici també, però es van fer enrere perquè només volien guanyar la indemnització", va afirmar el militant de la PAH.

"Moltes vegades ens trobem davant de situacions repressives o d’enfrontament amb els Mossos, però mai ens havíem trobat amb una situació en la qual fossin els veïns els que denuncien o es confronten amb nosaltres", va lamentar.

Gairebé 200 desnonaments a l’any

La PAH denuncia que cada any hi ha gairebé 200 desnonaments a la ciutat de Lleida, un número "creixent", assegura la plataforma. "Molts tenen el punt en comú en la problemàtica d’accés a l’habitatge de les persones racialitzades o migrades", afegeix. Sobre això, Ferré va denunciar que els Mossos van desnonar la persona que okupava el pis de Pardinyes "el mateix dia de l’incident, a finals de 2020, sense una ordre judicial". Va afegir que "des d’aleshores, el pis és buit i tancat".