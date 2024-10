Rosa María Pérez, delegada de Salut i Anna Miranda, de Justícia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Rosa María Pérez Pérez és la nova gerent de la regió sanitària de Lleida i directora dels serveis territorials de Salut, en substitució de Raül Llevot. Pérez és doctora en Medicina i Cirurgia i especialista en medicina legal i forense. Va ser la primera subdirectora de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya-Divisió de Lleida des de la seua creació el 2002 fins al 2007. Així mateix, va ser la primera dona a presidir el Col·legi de Metges de Lleida, entre 2007 i 2014, i també va ser vicepresidenta del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

Anna Miranda

La Generalitat també va nomenar ahir Anna Miranda com a directora de serveis territorials de Justícia. És llicenciada en Medicina i Cirurgia i Agent de la Propietat Immobiliària. Va ser diputada al Parlament, així com delegada d’Interior (2013-2015) i de Treball (1999-2002). Actualment és regidora de Persones Grans, Salut i Consum, càrrec que deixarà. El següent a la llista del PSC per a les municipals va ser Roberto Pino. No obstant, el govern no es reconfigurarà fins als propers dies.