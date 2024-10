Rosa Peral, acusada d'ordenar l'agressió a una funcionària de Lleida a la presó de Mas d'Enric

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Rosa Peral, condemnada a 25 anys de presó pel conegut crim de la Guàrdia Urbana, va organitzar i va ordenar la brutal agressió que va patir el passat 21 de juliol una funcionària lleidatana al centre penitenciari Mas d’Enric de Tarragona. Peral compleix condemna en aquesta presó.

D’aquesta forma, tant empleades com internes del centre han fet constar en informes remesos a la direcció del centre que Peral va instigar i va planificar l’atac, segons ha pogut saber aquest diari. Val a recordar que la treballadora va resultar brutalment agredida quan una reclusa va intentar asfixiar-la i li va arrancar diversos flocs de cabell (vegeu el desglossament).

L’expedient, en el qual consta tant l’informe de les empleades com les declaracions de les internes, va en una única direcció: Rosa Peral va organitzar i va ordenar l’agressió i la va pagar amb tabac i droga. D’aquesta forma, un dia abans de l’agressió, Peral hauria dit de les funcionàries: “Haurien d’estar triturades en un contenidor d’escombraries per fer-les desaparèixer”, i va afegir que “els desitjava la mort”, segons van declarar diverses internes.

Pel que sembla, Peral va planejar l’agressió per venjar-se de les funcionàries perquè no van accedir que fes una activitat ja que estava sancionada. Pel que sembla, fins i tot va pagar a l’autora abans de l’atac.

Aquest no seria el primer incident que ocasiona. Se la defineix com una reclusa que “té mala conducta”, “manipula altres internes per als seus interessos” i “té molt poder dins del mòdul”, segons van indicar fonts penitenciàries a SEGRE. Per la seua part, fonts del departament de Justícia van assegurar que “va ser un fet que va passar amb l’anterior Govern”.

Els incidents protagonitzats per Peral –li han requisat nombrosos productes prohibits– han causat malestar entre els funcionaris, que lamenten que no se li apliquin mesures disciplinàries adequades, que no sigui destinada a un departament especial o que no es canviï periòdicament de presó perquè no pugui exercir el control sobre la resta d’internes. A més, com ha passat en aquest cas, sol·liciten que se la imputi penalment com a inductora.

Rosa Peral i el seu amant Albert López, tots dos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, van ser condemnats a 25 i 20 anys de presó, respectivament, per assassinar un altre agent de la Urbana de Barcelona (Pedro Rodríguez) i calcinar el cos dins del seu vehicle en una pista forestal propera al pantà de Foix el 2017, convertint-se en un dels crims més mediàtics de les últimes dècades. Encara no han acabat els seus problemes amb la justícia. La Fiscalia demana quatre anys de presó per a Peral i per al seu pare per alçament de béns per evitar pagar la indemnització a la família de l’assassinat.

Li va arrancar flocs de cabell i va intentar asfixiar-la

L’agressió es va produir el migdia del diumenge 21 de juliol al mòdul de dones de la presó tarragonina. Quan va transcendir, sindicats van explicar que la funcionària va ser agredida quan va intentar impedir que una interna sortís al pati per agredir una altra presa. La reclusa es va encarar a la treballadora, originària de Lleida, i li va estirar la cinta que portava al coll amb una acreditació fins que es va trencar i va intentar asfixiar-la, segons l’informe intern de l’incident. En aquell moment, la presa es va abalançar sobre la funcionària i li va arrancar diversos flocs de cabell.

Les mateixes fonts van assenyalar que una segona funcionària i altres internes van ajudar a reduir l’agressora. Altres fonts van informar que la reclusa també va proferir amenaces de mort. La treballadora ferida va ser atesa pels serveis mèdics i va continuar treballant fins a finalitzar el servei. Funcionaris de la presó Ponent i de la de Mas d’Enric van fer protestes per exigir mesures davant l’augment de les agressions a les presons catalanes. Val a recordar que al març un reclús va assassinar una treballadora a la cuina de la presó tarragonina.