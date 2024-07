Una interna de la presó de Mas d'Enric intenta asfixiar una funcionària lleidatana

Una funcionària lleidatana del centre penitenciari de Mas d’Enric, a Tarragona, va resultar brutalment agredida diumenge quan una reclusa va intentar asfixiar-la i li va arrancar diversos flocs de cabell al provar d’evitar la víctima que l’agressora es barallés amb una altra interna, segons van denunciar des del sindicat CSIF.

La conselleria de Justícia va rebutjar que es tractés d’un intent d’homicidi, com va assenyalar el sindicat, i va dir que no es va produir un intent d’asfíxia amb el cordill, sinó que durant la disputa la interna va trencar una cinta que la funcionària portava al coll.

Segons fonts penitenciàries, els fets van tenir lloc a les 11.45 hores al mòdul de dones quan la funcionària va intentar impedir que una interna sortís al pati per agredir una altra presa. La reclusa es va encarar a la treballadora, originària de Lleida, i li va estirar la cinta que aquesta última portava al coll amb una acreditació fins que es va trencar i va intentar asfixiar-la, segons l’informe intern de l’incident.

En aquell moment, la presa es va abalançar sobre la funcionària i li va arrancar diversos flocs de cabell. Les mateixes fonts van assenyalar que una segona funcionària i altres internes van ajudar a reduir l’agressora. Altres fonts van informar que la reclusa també va proferir amenaces de mort.

La treballadora ferida va ser atesa pels serveis mèdics i va continuar treballant fins a acabar el servei. El sindicat CSIF va denunciar que la interna està catalogada com a perillosa. Els fets també van ser denunciats per ACAIP. En un comunicat, el CSIF va assenyalar com a responsables la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.

Així mateix, va proposar portar a terme concentracions a totes les presons catalanes aquesta setmana i n’ha convocat avui una a les 12.00 hores a les portes del Centre Penitenciari Ponent. Cal recordar que a la presó de Mas d’Enric va ser assassinada una cuinera, la qual cosa va provocar una crisi a les presons catalanes la primavera passada.

El mes de maig passat, un funcionari de la presó barcelonina de Lledoners, veí de la província de Lleida, va resultar ferit al ser brutalment agredit per un intern. L’endemà, un funcionari de la presó de Lleida va ser agredit per un reclús.