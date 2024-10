Balàfia i Pardinyes tornaran a tenir illes de contenidors al novembre

Els barris de Balàfia i Pardinyes s’acomiadaran al novembre de la recollida porta a porta i tornaran a tenir illes de contenidors. Un anunci que va fer ahir la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic avalés posar fi a aquest model i rebutgés el recurs que va presentar el Comú, la qual cosa va obligar a posposar aquest canvi durant tres mesos.

Per a això, el govern municipal ha comprat 120 contenidors que es col·locaran a les àrees de Pardinyes i Balàfia que fins ara utilitzaven el porta a porta, que són els habitatges que queden a la dreta de Corregidor Escofet en direcció a la plaça Països Catalans. Concretament, ha adquirit 43 contenidors de la fracció resta, 36 d’envasos, 36 de paper i cartró i 5 de vidre, ja que d’aquests últims ja n’hi ha a la via pública i renovaran els més vells. Els de la fracció orgànica que ja hi havia i que s’obrien mitjançant un xip es mantindran i durant aquest mes faran una campanya informativa sobre el canvi de model.Iglesias va dir que la decisió de retirar el porta a porta a Pardinyes i Balàfia que es va implantar al març del 2021, i la van prendre “perquè no es va implantar bé i no ha servit per complir els objectius de reciclatge que s’havien fixat”. En aquest sentit, va detallar que el 2021 la recollida selectiva a les zones d’aquests barris que utilitzen el porta a porta era del 73%, i l’any passat es va reduir fins al 66%. “Que quedi molt clar que aquest canvi de model no és, ni de bon tros, un retrocés en els objectius de recollida selectiva que tenim”, va remarcar Iglesias. Paral·lelament, entre el novembre i el desembre la Paeria ampliarà la recollida de cartró comercial a tot Lleida i reforçarà la neteja a Pardinyes i Balàfia creant una brigada que recollirà les escombraries de fora dels contenidors i una altra que netejarà aquestes zones amb aigua. La idea és que aquestes brigades s’expandeixin a poc a poc per tota la ciutat.

El 50% de les escombraries no es dipositen actualment on toca

■ El 50% dels residus que es generen a les zones de Pardinyes i Balàfia amb el porta a porta no es reciclen bé i acaben a la via pública o en altres contenidors de la ciutat, “la qual cosa provoca que es col·lapsin a l’obtenir les escombraries dels veïns d’altres zones”. Ho va assegurar ahir la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias, que va afegir que a Ciutat Jardí, on hi ha porta a porta, el reciclatge és del 90% i a tota la ciutat del 38%, una xifra “en la mitjana de les ciutats de més de 100.000 habitants”.Per la seua part, el Comú va acusar el govern d’“abandonar” el porta a porta i que aquesta és la causa del seu mal funcionament i la reducció del reciclatge. També va criticar que els reforços de neteja anunciats pel govern ja estaven previstos a l’actual contracte de neteja.