L'autòpsia no aclareix què li va passar al camioner que es va encastar en un edifici a Lleida i faran anàlisis toxicològiques

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’autòpsia al camioner que va morir dissabte passat després d’arrossegar set cotxes i encastar-se contra un bloc de pisos al carrer Cos-Gayón no ha aclarit les causes de la mort i si aquest es trobava malalt o sota la influència de l’alcohol o d’altres substàncies, segons ha pogut saber aquest diari. D’aquesta forma, al no conèixer-se què li va passar amb exactitud, s’han enviat mostres a l’Institut de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona perquè siguin sotmeses a una anàlisi minuciosa. Uns resultats que tardaran mesos a ser remesos al jutjat d’Instrucció número 1 de Lleida, que és l’encarregat d’investigar el cas.

L’accident es va produir cap a les 21.00 hores de dissabte i el tràiler que conduïa la víctima va arrossegar set vehicles i es va encastar contra les oficines d’un edifici. L’home, originari de Romania, va morir al lloc. Nou persones van resultar ferides. Una trucada al telèfon d’Emergències 112 va alertar que el camió circulava per l’autopista fent ziga-zaga, a uns 8 quilòmetres del lloc del sinistre. Després d’aquesta trucada, una patrulla dels Mossos es va dirigir molt de pressa en la seua recerca però ja es va trobar amb l’accident. El xòfer no superava la velocitat de 50 km/h ja que el radar instal·lat a la zona no va saltar.