Una trucada al 112 va alertar que el camió que es va estavellar feia zig-zag per l'AP-2

Una trucada al telèfon d’Emergències 112 va alertar que el camió que es va estavellar dissabte a Lleida i que va envestir set vehicles (vegeu SEGRE d’ahir) circulava per l’autopista fent zig-zag, a uns vuit quilòmetres del lloc del sinistre. Després d’aquesta trucada, una patrulla dels Mossos d’Esquadra es va dirigir amb la màxima celeritat a cercar-lo, però ja es va trobar amb l’accident a l’interior de la ciutat, segons ha pogut saber aquest diari.

En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Lleida –que té les competències de trànsit a la capital del Segrià– seguia ahir investigant el tràgic accident que es va saldar amb el xòfer del tràiler mort i nou persones ferides. “De moment, tot sembla indicar, segons ens ha informat la Guàrdia Urbana, que el xòfer no excedia la velocitat de 50 km/h ja que el radar instal·lat a la zona no va saltar”, va explicar ahir la tercera tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, que va afegir que “s’està analitzant el tacògraf i estem pendents de l’autòpsia a la víctima”. En aquest últim aspecte, per determinar, per exemple, si el xòfer, de nacionalitat romanesa, estava sota els efectes de l’alcohol o drogues. Morón va recordar que, “cap a les 21.00 hores, els agents de la Urbana i els Mossos van rebre una trucada alertant d’un camió que circulava erràticament a la sortida de l’autopista i cap a l’entrada de la ciutat”.La circulació al carrer Cos-Gayón no es va restablir fins a les 5.30 hores de la matinada d’ahir, vuit hores després del sinistre i després de la retirada del tràiler, que es va encastar contra un bloc de pisos, que no presentava danys estructurals. Les oficines d’una empresa de missatgeria han quedat destrossades. La Urbana va abalisar la zona i va anul·lar temporalment el pas de vianants del lloc per portar a terme reparacions dels desperfectes en diferents elements.

“Podria haver estat una tragèdia de dimensions colossals”

“L’envestida podria haver acabat amb conseqüències encara més greus.” “La tragèdia podria haver tingut unes dimensions colossals.” Així ho van assegurar ahir a aquest diari policies i personal d’emergències. El sinistre es va saldar amb el camioner que va causar el sinistre mort i nou persones ferides que viatjaven als set cotxes que va envestir. Alguns van haver de ser rescatats. Un dels cotxes que viatjaven en la mateixa direcció que la del camió ja va ser atropellat abans d’una de les passarel·les dels Instituts. D’altres van ser envestits quan el tràiler va envair el sentit contrari. No va atropellar cap veí del bloc o vianant i l’oficina contra la qual es va encastar estava tancada. Cristina Morón va explicar que “tots els ferits evolucionen favorablement”. Sis persones van ser evacuades a l’hospital Arnau de Vilanova, una amb caràcter greu. Hi va haver dos trasllats a un CUAP i un altre afectat va rebre l’alta in situ.