Un sindicat de funcionaris denuncia que Justícia no traslladés Rosa Peral de la presó de Mas d'Enric després de l'agressió a la funcionària

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sindicat de funcionaris CSIF ha titllat aquest dimecres de "greu negligència" per part del departament de Justícia i de la direcció de la presó de Mas d'Enric mantenir en el mateix centre Rosa Peral, la condemnada pel conegut crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona, després de tenir coneixement que va ser la instigadora de la greu agressió a una funcionària lleidatana, tal i com ha publicat SEGRE.

Segons el sindicat, els responsables del centre "haurien d'haver traslladat immediatament la interna" a un altre centre, segons estableix el protocol. En aquest sentit, diuen que l'actual direcció del centre no hauria pres aquesta mesura "per temor a les repercussions mediàtiques". En aquest sentit, des del CSIF acusen en un comunicat la direcció de la presó de no protegir la integritat física del personal "malgrat les denúncies d'altres internes i els informes elaborats pels funcionaris".

El CSIF conclou el comunicat exigint al nou Govern que "actuï amb contundència i d'acord amb les lleis" en relació als interns inadaptats al règim penitenciari. A més, afirma que "és urgent una neteja entre els responsables dels centres, eliminant aquests gestors incompetents de l’administració pública, sense tractes de favor, i garantint la seguretat als centres".