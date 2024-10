ERC veu inacció per dotar Pardinyes d'un altre aparcament

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La senadora d’ERC per Lleida, Sara Bailac, i el regidor Xavier Estrada van denunciar ahir que la Paeria no ha sol·licitat formalment a Adif la cessió dels terrenys ubicats entre l’estació de trens i el carrer Roger de Llúria perquè puguin ser utilitzats com a aparcament, tal com reclama l’Organització de Veïns de Pardinyes (Orvepard) des de fa més d’un any. Ho van fer arran que el Govern central hagi respost a una pregunta de Bailac al Senat sobre aquesta qüestió indicant que la Paeria no ha demanat a Adif la cessió dels terrenys. La resposta diu que “Adif no ha rebut proposta formal per part de l’ajuntament de Lleida”, per la qual cosa “no existeix cap negociació en curs per a la cessió de l’ús dels terres com a aparcament”. Tanmateix, Adif no va descartar fer-ho si l’ajuntament l’hi proposa “sempre que aquests terrenys no siguin temporalment necessaris per satisfer necessitats del servei ferroviari”.

Val a recordar que fins fa aproximadament una dècada aquest recinte era un pàrquing de pagament, però es va eliminar i des d’aleshores només hi aparquen els vehicles d’Adif. A més d’Orvepard, l’associació de comerciants de Pardinyes també va demanar disposar de l’aparcament i ERC va assumir aquesta reclamació.