Mesuren les vibracions del pas de trens per l'Horta

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va començar ahir una nova campanya per mesurar el soroll i les vibracions que provoquen el pas dels trens a les cases pròximes al bypass de la línia d’alta velocitat de l’Horta. Unes mostres que pren després que hagi aplicat mesures per intentar reduir l’excés de les vibracions que va constatar als mesuraments efectuats fa uns mesos. Aquest estiu Adif va substituir les plaques d’assentament, que faciliten l’elasticitat de la infraestructura, en 6 quilòmetres de la via de l’Horta, tal com va avançar aquest diari. Va començar els nous mesuraments en una casa de Torres de Sanui en la qual van recopilar dades durant 24 hores. Els veïns que denuncien aquesta situació i que quantifiquen en 180 les cases afectades per les vibracions dels trens, exigeixen a Adif que publiqui el seu informe.