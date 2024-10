La multinacional GFT ampliarà la plantilla a Lleida amb 50 persones

La multinacional alemanya GFT, que el 2012 va obrir una seu al parc científic de Gardeny que ara compta amb 165 treballadors, ampliarà aquesta plantilla amb 50 professionals més durant l’any que ve. Un anunci que va fer el CEO de l’empresa a Espanya, Manuel Lavín, durant la reinauguració de les seues oficines a Lleida, que s’han reformat per crear “un entorn confortable i col·laboratiu” per als empleats, que poden treballar presencialment, des dels seus domicilis o combinar els dos models.

En la seua intervenció, Lavín va destacar que “en poc més de 10 anys hem passat d’una plantilla de 12 persones a 165” i va definir la ciutat com “un centre de creació de talent constant”, que en bona mesura es deu a institucions com la Universitat de Lleida, “que ens ha permès tenir en aquesta ciutat una de les xarxes de suport més important de l’Estat”. El CEO de GFT Espanya va remarcar la importància que té Lleida, destacant que “entre el 25% i el 30% dels treballadors d’aquesta seu treballen per a clients internacionals”.La responsable de la seu, Marta López, va destacar que “Lleida és una ciutat clau per a GFT i volem remarcar el nostre compromís amb la comunitat local i acadèmica per fer de la ciutat un hub tecnològic”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair l’aposta que va fer l’empresa a Gardeny i va dir que Lleida “és la segona ciutat catalana amb més implantació d’empreses tecnològiques”. També hi va assistir la vicerectora de Transferència del Coneixement de la Universitat de Lleida, Olga Martín, que va definir GFT com “una empresa model” i va demanar millorar les comunicacions entre Gardeny i la ciutat.

La ciberseguretat de dos grans bancs, controlada des de Gardeny

El director executiu i de desenvolupament de GFT Lleida, Ignasi Barri, va detallar que entre els molts serveis que ofereix l’empresa figura la ciberseguretat. Va posar com a exemple que des de la seua seu a Gardeny “estem gestionant els projectes de ciberseguretat de dos dels tres principals bancs d’Espanya”. També s’especialitzen en intel·ligència artificial (IA) i va detallar que gràcies a un conveni amb Google i l’empresa Nvidia tres treballadors de Lleida es formaran en aquestes multinacionals.