Pàrquings dissuasius de Lleida, impracticables

Les esplanades habilitades com aparcaments dissuasius a Cappont no estan precisament en bones condicions. Una part del que hi ha ubicat al costat de la rotonda del pont de Príncep de Viana estava ahir inundada, mentre que hi ha situat darrere del col·legi Frederic Godàs és ple de clots plens d’aigua, després de les pluges de dimecres, sobretot a la zona més pròxima a l’accés pel carrer Riu Ebre.

Aquesta situació es produeix també de manera reiterada a l’aparcament del campus de Cappont de la Universitat de Lleida, que té en marxa el procés per adjudicar les obres per anivellar-lo, asfaltar-lo, pintar-hi senyalització horitzontal i reforçar-ne la il·luminació, que executarà la primavera del 2025.

La presidenta de l’associació de veïns de Cappont, Veni Ros, va afirmar que al pàrquing de darrere el Frederic Godàs apareixen clots periòdicament, que l’ajuntament va apedaçant, i va apuntar que no el reparen definitivament perquè una part del terreny està destinada al futur institut de Cappont. Va afegir que n’han reivindicat en reiterades ocasions la millora, igual que la del pàrquing del costat del pont de Príncep de Viana. Un portaveu municipal va indicar que hi ha prevista una actuació ben aviat en aquesta zona d’aparcament i va afegir que inspeccionaran l’estat del de Riu Ebre per programar una actuació en cas que sigui necessari.