Carrers nets, prioritat veïnal

El 22 de setembre va acabar el termini per presentar candidatures a presidir la Federació d’Associacions de Veïns de Lleida (FAV) i només s’hi va presentar la que lidera el seu actual president, Toni Baró. Un càrrec que ostenta des del 2015 i que afronta aquest nou mandat, que per a ell serà l’últim, amb una renovació dels membres de la junta i amb tres objectius: millorar la neteja, la seguretat i la mobilitat. “Són els pilars en què basarem les nostres propostes una vegada prenguem possessió el 10 d’octubre perquè creiem que són les principals preocupacions dels ciutadans”, va dir Baró.

La nova junta la conformaran Toni Baró; Pilar Sánchez (Mangraners); Montse Casadellà (partida Montserrat); Marisa Arias (Templers-Escorxador); Marisé Piñol (Pardinyes); Jordi Curcó (Jaume I); Montse Salvatella (Clot); Francesc Caballero (Balàfia); Rosa Maria Castillo (Balàfia); Dolors Comes (partida de Grenyana) i Francesc Montardit (partida de Vallcalent). “És una junta amb una important presència femenina i una bona representació del moviment veïnal de Lleida”, va assegurar el seu president.La neteja serà un dels cavalls de batalla de la FAV, ja que Baró diu que és un dels serveis que més queixes ciutadanes rep. Considera que “en molts casos, el servei no està a l’altura del que paguem i això s’ha de revisar i preguntarem a la Paeria quines millores preveu, ja que per als veïns és deficitari”. A més del mal servei, Baró també apunta a la ciutadania per la brutícia dels carrers, ja que “no serveix de res netejar una zona perquè als 10 minuts torni a estar plena d’escombraries, fa falta més educació i sancions exemplars per als incívics”. Per això, el president de la FAV reivindica que l’ajuntament “ha de tenir més capacitat normativa perquè, a més de multes econòmiques, pugui imposar treballs comunitaris als que no paguen la sanció”. Actualment només Barcelona o Madrid poden aplicar sancions i penes i Baró critica que els ajuntaments “estan amb les mans lligades”.Pel que fa a la seguretat, aquesta setmana la FAV ja va fer un comunicat en el qual sol·licitava una reforma legislativa “que inclogui canvis en les lleis penals que permetin més prevenció i una sanció més alta per als casos de reincidència múltiple”. Un debat que ha assolit una dimensió estatal i que Baró considera que “s’ha d’afrontar sense apel·lar a postures radicals, però que és evident que alguna cosa no funciona quan una persona que acumula desenes d’antecedents en pocs mesos segueix al carrer”. Més enllà de les xifres, el president de la FAV diu que aquestes situacions “generen en el ciutadà una sensació d’inseguretat i fa creure que el delinqüent té impunitat”.Sobre la mobilitat interurbana, Baró advoca per augmentar les freqüències de busos, redefinir les línies i adaptar-les a les necessitats del veïnat, així com buscar unes noves cotxeres, ja que “les actuals estan al màxim de capacitat”. Pel que fa a les comunicacions de Lleida amb la província i Barcelona, Baró va ser molt clar: “Hem de ser com Girona, amb un Avant cada hora cap a Barcelona i una xarxa de Rodalies per vertebrar un transport públic de qualitat a tota la província, així com millorar la línia de Binèfar i Montsó, que sembla que la tenim oblidada”.

Una federació amb un important pes rural i femení

De les 36 associacions de veïns que conformen la FAV, tretze corresponen a partides de l’Horta, “la qual cosa ens dona una visió més rural que contrasta amb la dels barris de la capital”, va dir Baró. Va afegir que gairebé la meitat de les entitats de la FAV les presideixen dones.