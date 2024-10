Lleida se situa entre les ciutats amb l'aire de més mala qualitat de l'Estat

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La qualitat de l’aire que es respira a Lleida ciutat és “moderada” però es troba a un pas de ser considerada “pobra”, segons indiquen les dades de l’Agència Europea de Medi Ambient (EEA) i de la Paeria: només a Castelló i a la Corunya la concentració de partícules de menys de 2,5 micres és superior a la de Lleida, els nivells de la qual depassen els de Barcelona, Madrid i València.

Un informe de l’EEA xifra en 14,54 micrograms per metre cúbic la presència d’aquest tipus de partícules a l’aire de Lleida, la qual cosa la situa en el límit baix de la tercera de les classificacions, entre “moderat” (de 10 a 15) i “pobre” (de 15 a 20), categoria en la qual únicament apareixen les dos ciutats assenyalades.Les anomenades “partícules fines” són “el contaminant de l’aire amb més impacta en la salut en termes de mort prematura i malaltia” pels seus efectes a llarg termini, assenyala l’informe de l’EEA, que anota que “l’exposició prolongada a la contaminació de l’aire provoca els efectes més greus per a la salut”.

Tanmateix, com passa en la majoria de les ocasions, les institucions discrepen sobre com s’ha d’afrontar aquest tipus de contaminació: la UE manté des del 2008 els 25 micrograms per metre cúbic com el màxim tolerable, mentre que l’OMS (Organització Mundial de la Salut) situa aquest llindar en els cinc.El Parlament Europeu va aprovar a finals d’abril una reforma de la seua directiva sobre la qualitat de l’aire que redueix a 10 micrograms per metre cúbic el màxim tolerable de partícules fines a l’aire, una retallada que deixaria la qualitat del que es respira a Lleida fora dels paràmetres admissibles.L’EEA ofereix els resultats de Lleida però no els inclou de manera oficial en l’informe, a l’incloure l’única estació que els mesura només el 75,89% de l’any.No obstant, fonts de la Paeria van confirmar que la mitjana del 2022 va ser de 15 i la del 2023, de 14.“Les condicions d’estabilitat atmosfèrica que es donen a Lleida poden generar en èpoques puntuals una concentració de contaminants que faci pujar els nivells diaris”, van indicar fonts de l’ajuntament de la capital lleidatana, que van afegir que “la promoció de la mobilitat sostenible, el projecte de la zona de baixes emissions i la renaturalització de la ciutat són línies de treball del govern municipal que contribueixen a contenir els nivells de contaminants que es concentren a la ciutat”.