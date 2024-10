El Festival d'Àger suma més de 750 espectadors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El documental Los cayucos de Kayar, d’Álvaro Hernández, va guanyar ahir el premi al millor curt del segon Festival Internacional de Cinema d’Àger (FICdÀ), en la gala celebrada a la col·legiata de Sant Pere. També es van atorgar premis a la direcció (Maria Besora i Pep Garrido, per Dol i Fa Sol), guió (Javier Prieto i Carmes Ávalos, per Solo Kim), fotografia (Alberto Mollá per Zona Zero), interpretació principal (Isabel Rocatti per Hàbitat) i secundària (Nausicaa Bonnín per Solo Kim). Durant l’acte es va estrenar el documental Empremtes, sobre la residència d’avis d’Àger, dirigit per Andrea Viñuales, veïna de la localitat. Els directors del festival, els germans Albert i Marcel Carbó, van explicar que més de 750 persones van gaudir del certamen, completant l’aforament de totes les sessions, la qual cosa “demostra que el FICdÀ ha vingut per quedar-se i marca el camí per a les edicions que han de venir”. També van destacar aquest èxit l’alcaldessa, Mireia Burgués, i la vicepresidenta de la Diputació, Estefania Rufach.