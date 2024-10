Jornada amb 200 persones contra línies elèctriques a l'Horta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma Lleida contra la MAT va celebrar ahir a la partida de Rufea una jornada lúdica i reivindicativa per mostrar de nou el seu rebuig als quatre projectes de parcs solars i línies elèctriques que està preveu que creuin l’Horta de Lleida. Hi van participar unes 200 persones, entre la vuitantena que van acudir al vermut i les 120 del dinar popular, segons va indicar l’organització. El seu objectiu és preservar al màxim l’Horta com a espai natural i agroalimentari.