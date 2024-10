Desnonada una família amb quatre nens d'un pis de Pardinyes

Una família amb quatre menors d’edat va ser desnonada ahir d’un habitatge dels blocs La Pau de Pardinyes després que la taula d’emergència no li concedís un altre habitatge al no complir els criteris necessaris per optar-ne a un d’emergència. El desallotjament es va fer a primera hora del matí a instàncies de la titular de l’habitatge, una particular, i va ser efectuat pels Mossos d’Esquadra. Al desnonament es van presentar diversos activistes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), que van denunciar que l’ajuntament no havia ofert cap alternativa habitacional a la família, en la qual hi ha quatre nens de 3, 5, 12 i 14 anys.

Després d’efectuar-se el desnonament sense que hi hagués incidents destacables, el pare de la família i membres de la PAH es van presentar al centre cívic de Balàfia per demanar que se’ls ofereixi una alternativa habitacional. També hi van acudir agents dels Mossos i la Guàrdia Urbana. Després de més d’una hora d’espera, els professionals dels serveis socials van atendre el pare i li van concedir allotjament per ahir a la nit a l’hotel Ibis. No obstant, un error en la tramitació de la reserva i el seu pagament va impedir inicialment a la família entrar a l’hotel, una incidència que va ser solucionada minuts després per la Paeria. Des del consistori van remarcar que la família no complia els criteris necessaris per passar per la taula d’emergència i que avui s’hi tornaran a reunir per analitzar les possibles alternatives.Un portaveu de la PAH va denunciar que la negativa de la taula d’emergència a reallotjar la família es deu al fet que no hi ha habitatges disponibles i va criticar que aquest ens només es reuneixi una vegada al mes. Va afegir que “mai ens havíem trobat una situació similar”.Per altra banda, avui comença el judici contra un membre de la PAH acusat de lesionar tres veïns d’un bloc mentre feia una mediació.